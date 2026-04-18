Despedida en las redes sociales del hombre que murió en un yacimiento petrolero

El trágico hecho ocurrió este viernes por la mañana. En las redes sociales, amigos y familiares lo despidieron con tristeza.

El trabajador tenía 51 años y fue hallado sin vida en su habitación.

La noticia del fallecimiento de un trabajador petrolero que fue encontrado muerto en su dormitorio conmocionó a la comunidad de Neuquén . Este viernes por la tarde se confirmó su identidad y familiares y amigos lo despidieron con tristeza en las redes sociales.

José Petit tenía 51 años y trabajaba para la empresa de servicios Transbox, contratada por la operadora Pluspetrol, encargada de la explotación del yacimiento La Calera, a 30 kilómetros de la ciudad de Añelo.

Tristemente, este viernes por la mañana, el hombre no se presentó a trabajar y sus compañeros decidieron ir a su habitación a buscarlo; al llegar, confirmaron la fatal noticia. Dentro del módulo, lo encontraron muerto.

Desde Pluspetrol aseguraron que, al tomar conocimiento de la situación, dieron inicio a los protocolos y se presentó el médico del yacimiento que constató la muerte presuntamente relacionada con un evento cardiovascular.

La Calera ya tiene una gran producción de gas y de petróleo. La Calera ya tiene una gran producción de gas y de petróleo.

Dolor y despedida del trabajador

Luego de confirmarse la identidad del hombre fallecido, las redes sociales se inundaron de mensajes y posteos de despedida para José Petit.

“Gracias José por tratarnos como pares con empatía, respeto y humanidad. Por confiar en nuestras capacidades siempre invitándonos a evolucionar”, expresó Verónica, compañera del hombre y agregó: “Dios le otorgue consuelo y resignación a tu amada familia. En La Calera quedamos muy tristes tus compañeros con esta dolorosa partida”.

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Este mensaje se sumó a otros que destacan a José como una “de las mejores personas que te podés cruzar en la vida”. “Te voy a extrañar, amigo mío. Mi sensei”, publicó Franco.

Otros comentarios lo describen como “un gran compañero de trabajo”. Mientras que Analía, compañera también de José, agregó: “Un ser humano extraordinario, dejó su huella en esta existencia”.

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Por su parte, Miguel posteó: “De esas personas que te dejan una huella cuando las conocés. Un crack, excelente en todo sentido. Abrazo a la familia”. Mientras que John afirmó que fue un “gran amigo, excelente persona... ¡Vuela alto, José!”.

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Investigación en curso

La investigación por la muerte de Petit quedó a cargo de la Fiscalía de Cutral Co, que sigue los protocolos correspondientes para determinar las causales del deceso.

Las autoridades solicitaron la realización de la autopsia para determinar las causas del triste fallecimiento.

La misma será llevada a cabo este sábado y se espera que los resultados se conozcan durante el fin de semana.