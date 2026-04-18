Giro en la causa COMARSA: revocaron la probation y avanzan hacia el juicio

La Justicia revocó el fallo e hizo lugar al planteo de fiscalía. Además, apartaron al juez Giancarelli y rechazaron la recusación presentada por la defensa.

La justicia revocó el fallo y la causa irá a juicio.

La causa por contaminación ambiental contra la empresa COMARSA dio un giro este viernes cuando el Tribunal de Impugnación revocó la probation y ordenó que el expediente avance hacia el juicio oral.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Florencia Martini, Richard Trinchieri y Nazareno Eulogio, tras un planteo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, quien había cuestionado con dureza la resolución anterior.

En el expediente hay tres imputados : uno como autor y dos como partícipes necesarios. El delito prevé penas de entre 3 y 10 años de prisión, por lo que probablemente el juicio sea por jurados.

Durante la audiencia, Breide Obeid sostuvo que la decisión que había otorgado la probation fue “arbitraria, inmotivada e infundada” y remarcó que no cumplía con los estándares constitucionales en materia ambiental. Además, volvió a advertir sobre la magnitud del caso al señalar que lo investigado representa “la punta del iceberg” del pasivo ambiental generado en el predio donde operaba la firma.

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Apartaron al juez Giancarelli

En el mismo pronunciamiento, el Tribunal de Impugnación resolvió apartar al juez Giancarelli, quien había otorgado la suspensión de juicio a prueba. Además, los jueces rechazaron la recusación presentada por la defensa.

Con esta resolución, también quedó cerrada la posibilidad de volver a solicitar una salida alternativa como la probation, por lo que el expediente avanza directamente hacia instancias más cercanas al juicio.

comarsa allanamiento

Los cuadernos, una prueba clave en la investigación

Uno de los elementos centrales de la acusación es la incorporación de cuadernos secuestrados durante la investigación, cuya autoría fue confirmada mediante una pericia caligráfica.

Según la fiscalía, esos registros evidencian maniobras destinadas a simular cumplimiento normativo, sostener la actividad y entorpecer la investigación judicial, lo que refuerza la hipótesis de una conducta deliberada y sostenida en el tiempo.

Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), esta documentación resulta determinante para sostener la acusación vinculada a la gestión de residuos petroleros y el impacto ambiental investigado.

Un fallo con perspectiva ambiental

Desde la fiscalía destacaron que el fallo incorpora una mirada con perspectiva ambiental e incluso cita el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, el tribunal consideró que la resolución anterior no había dado respuesta a los argumentos planteados para rechazar la probation, lo que la volvía arbitraria.

La audiencia se extendió durante dos jornadas y, tras escuchar a todas las partes, los jueces resolvieron anular la decisión previa, rechazar la suspensión de juicio a prueba y ordenar la continuidad del proceso.

Con esta decisión, en la próxima audiencia se discutirá la prueba que presentarán las partes en la etapa de control de acusación. La defensa podría intentar un pedido de sobreseimiento, que deberá ser evaluado por el juez interviniente.

Si ese planteo no prospera, la causa quedará en condiciones de ser elevada a juicio.