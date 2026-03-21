Causa COMARSA por daño ambiental: la controversial medida que despertó rechazo de fiscales y ambientalistas

Pese a la oposición de las partes, el juez consideró que la medida apunta a solucionar el problema de fondo. Qué castigos deberán cumplir los empresarios.

En una audiencia llevada adelante este jueves, las defensas de los tres imputados en la causa de contaminación ambiental con residuos petroleros sin tratar en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén conocida como COMARSA , solicitaron ante el juez de garantías Lucas Yancarelli una suspensión de juicio a prueba o probation .

Tanto la fiscalía como las querellas de la Asamblea por los Derechos Humanos ( APDH ) de Neuquén y la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, se opusieron a esta solicitud.

Desde el MPF remarcaron que el instituto de la suspensión de juicio a prueba no está pensado para casos de esta naturaleza, ya que, según indicó, busca reducir la persecución penal en sectores vulnerables, y advirtió que concederlo en este contexto podría derivar en “un escenario de impunidad” .

Las reglas que el juez le impuso a los imputados para la probation

Luego de evaluar la propuesta de salida alternativa y que cada uno de los imputados cumpla con los requisitos para acceder a este beneficio, el juez de garantías dispuso la suspensión de juicio a prueba para los tres directivos de la empresa COMARSA imputados como responsables.

causa comarsa

Entre las reglas de conducta impuestas a los imputados, dos de ellos deberán haber saneado en el término de un año y en su totalidad los residuos petroleros sin tratar que quedaron en el predio de la planta de tratamiento y un plazo de tres años para remediar el subsuelo que, según los últimos informes de la fiscalía, se encuentran también contaminados.

Además deberán realizar una donación a un hospital público (el monto y el destino deberá ser acordado en el término de 15 días) y también deberán fijar domicilio, presentarse semestralmente ante la Dirección de Población Judicializada, abstenerse del consumo de estupefacientes, no abusar del consumo de alcohol ni cometer nuevos delitos.

Para el tercer imputado la suspensión de juicio a prueba es por el término de 2 años y además de las reglas de conducta, deberá realizar una donación de 10 millones de pesos a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia.

La probation busca solucionar el problema de fondo

El juez consideró que esta es una salida que tiene como objetivo solucionar el principal conflicto y el problema de fondo que consiste en sanear el daño ambiental causado para evitar daños en la salud de los vecinos de Neuquén, y destacó que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta implican retrotraer la situación al momento actual y reanudar el proceso penal.

Allanamientos en Comarsa por contaminación.mp4 Video: archivo

La fiscalía y los abogados de la querella hicieron reserva de impugnación de lo resuelto, por lo que esta medida aún no se encuentra firme y será revisada por otro tribunal.

La acusación

La acusación es por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública en concurso real con administración fraudulenta. La segunda parte de la acusación tiene que ver con haber simulado ganancias para distribuir dividendos y obtener ventajas patrimoniales.

Los imputados son J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.