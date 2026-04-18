Figueroa sobre el histórico golpe al narcotráfico: "Vamos a perseguir a los que les destruyen la vida a nuestros chicos"

El gobernador valoró el procedimiento realizado este viernes y remarcó los avances desde la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el operativo contra las drogas realizado este viernes en Chos Malal y remarcó que ya hay 101 personas condenadas en la provincia desde que se desfederalizó la lucha contra este tipo de delitos.

“Vamos a perseguir en cada rincón de la provincia a los que les destruyen la vida a nuestros chicos”, expresó este sábado durante el acto por el 40° aniversario de Caviahue-Copahue.

“Hoy estamos anunciando un secuestro de droga muy importante en Chos Malal”, afirmó el mandatario, quien agregó: “Estamos muy orgullosos de nuestra Policía del Neuquén , que con la investigación y el seguimiento de cada uno de los temas, nos permite estar dándoles estas noticias a todos los vecinos”.

Figueroa recordó que desde su gestión se impulsó la decisión, junto a todos los poderes del Estado, de combatir el microtráfico o narcomenudeo en la última etapa de la cadena de comercialización. “No quiere decir que sea chico, sino que es la venta minorista”, aclaró.

conferencia de prensa droga chos malal

En ese sentido, sostuvo que la provincia avanzó con una ley que permitió asumir esa competencia. “Hemos federalizado la lucha contra la droga, y esto lo podemos hacer porque tenemos una excelente policía; una policía honesta, trabajadora y que se enfoca en cada uno de los temas”, señaló.

Además, destacó que en poco más de un año desde la implementación de esta política “ya tenemos 101 personas con sentencia” y subrayó la importancia de la participación ciudadana a través de denuncias anónimas mediante código QR.

Importante secuestro de droga en Chos Malal

En las últimas horas se produjo en Chos Malal el secuestro de droga más grande desde que la provincia de Neuquén asumió la investigación del microtráfico. Durante el operativo se incautaron 34 kilos de marihuana en una vivienda donde funcionaba un invernadero para el cultivo, con un valor estimado en el mercado minorista de unos 680 millones de pesos, equivalente a 68 mil dosis.

El procedimiento fue realizado el viernes por la tarde en el barrio Centenario, a partir de un allanamiento requerido por el Ministerio Público Fiscal y autorizado por un juez de garantías. La investigación se inició tras una denuncia anónima ingresada mediante el código QR difundido por el organismo, lo que derivó en tareas de observación y seguimiento por parte de la División Antinarcóticos local.

droga chos malal (3)

Según se informó en una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez, el secuestro incluyó más de 22 kilos de cannabis sativa y 44 plantas, cuyo procesamiento permitiría obtener aproximadamente 12 kilos adicionales para la venta.

Durante el operativo también se incautaron alrededor de 1,5 millones de pesos en efectivo, una máquina contadora de dinero, semillas, una balanza, sistemas de invernaderos portátiles, iluminación LED y un extractor de aire. Además, fueron secuestrados tres vehículos: dos camionetas Toyota Hilux y un automóvil Chevrolet Corsa.

El propietario de la vivienda fue detenido por orden del fiscal del caso y será imputado en las próximas horas. Otras personas identificadas quedaron supeditadas a la causa. Desde las autoridades destacaron que el procedimiento fue resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía provincial y el Ministerio de Seguridad, además de remarcar la participación ciudadana a través de denuncias anónimas.