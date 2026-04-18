Un zorro apareció en el Balcón del Valle y generó sorpresa en pleno mirador

La hermosa visita ocurrió este viernes por la tarde en un popular sector de la capital neuquina.

Se vio un zorro en el Balcón del Valle.

Una escena inesperada se vivió en la ciudad de Neuquén donde un zorro fue visto recorriendo el Balcón del Valle , uno de los puntos turísticos más visitados. El animal se desplazaba con tranquilidad, sin mostrar agresividad, y llamó la atención de quienes estaban en el lugar.

El avistamiento se produjo este viernes por la tarde y rápidamente sorprendió a los vecinos y visitantes, que no suelen encontrar este tipo de fauna en sectores urbanos tan concurridos.

El hecho ocurrió en el área cercana a la Plaza de las Banderas y el Parque Norte, un sector clave por su vista panorámica y su uso recreativo. Allí, el zorro caminó por el mirador sin alterarse por la presencia de personas , lo que permitió que varios lo observaran de cerca.

La escena dejó una imagen poco común: un animal silvestre moviéndose con naturalidad en medio de un entorno urbano.

Zorros en Rada Tilly, Chubut Zorros en Rada Tilly, Chubut.

Un habitante típico de la barda neuquina

El zorro forma parte de la fauna autóctona de la barda que rodea la capital neuquina. Estos animales suelen habitar zonas áridas y de transición, como las bardas y mesetas, donde encuentran refugio y alimento.

Su presencia en sectores urbanos no es frecuente, pero puede darse cuando se desplazan en busca de comida o ante modificaciones en su hábitat natural. En este sentido, el crecimiento de la ciudad hacia áreas cercanas a la barda genera cada vez más puntos de contacto entre la fauna silvestre y el entorno urbano.

Embed - Un zorrito en el mirador

Recomendaciones ante estos casos

Aunque en esta oportunidad no hubo situaciones de riesgo, especialistas recuerdan que es importante no acercarse, no intentar tocar ni alimentar a los animales silvestres, y dar aviso a las autoridades ante nuevos avistamientos.