Neuquén capital: el crecimiento que se construye entre empleo, consumo y obra

Las estadísticas oficiales y de consultoras privadas ubican a la capital provincial entre una de las economías más prósperas del país. La administración de Mariano Gaido y la obra pública como política de Estado y generadora de empleo.

Neuquén capital volvió a aparecer en el radar nacional por una razón concreta: los números. Pero no cualquier número. Empleo y consumo. Dos variables que, cuando crecen al mismo tiempo, no solo reflejan una buena coyuntura, sino que marcan algo más profundo: una ciudad que se está expandiendo.

Los datos del INDEC y de distintos relevamientos privados coinciden en un punto central: Neuquén es hoy uno de los polos de mayor crecimiento del país. Pero esa foto no se explica sola. Tiene detrás un motor muy claro: la construcción , tanto privada como pública.

Si uno mira la obra privada, el dato es contundente. El registro de metros cuadrados construidos viene creciendo año a año. El último registro anual ronda los 320 mil metros cuadrados, y si se toma el ritmo del primer trimestre de este año, ese número podría superarse ampliamente. Para dimensionarlo: durante la pandemia ese nivel estaba en torno a los 200 mil. Es decir, en apenas unos años, el crecimiento fue sostenido y con tasas altas.

Esto no es solo cemento. Es inversión. Es empleo. Es movimiento económico. Hoy el valor del metro cuadrado en Neuquén oscila entre los 1.600 y los 2.200 dólares, dependiendo del nivel constructivo. Si se proyecta ese volumen anual, el nivel de inversión que se está volcando a la ciudad es significativo. Los especialistas hablan de un ritmo anual de 640 millones de dólares.

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Y ese dinero no queda encapsulado en una obra. Se derrama. Se traduce en actividad para corralones, pinturerías, ferreterías, proveedores de herramientas, ropa de trabajo, electricidad. Es una cadena que se activa en múltiples niveles.

El rol determinante de la obra pública en la ciudad

A eso se suma un dato que rompe con la tendencia nacional: mientras en muchas ciudades se habla de cierre de comercios, en Neuquén crecen las licencias comerciales mes a mes. Es decir, no solo se construye más, sino que se abre más.

Pero el crecimiento no se limita a la inversión privada. La obra pública también juega un rol determinante. Con un presupuesto municipal que destina más del 45% a infraestructura, la inversión no solo busca mejorar la calidad de vida, movilidad urbana, pluviales, servicios, sino también generar actividad económica.

Los números vuelven a ser claros. Solo este año, la inversión en obra pública ronda los 250 mil millones de pesos. Proyectos como la avenida Mosconi movilizan decenas de equipos trabajando en simultáneo y cientos de operarios de forma directa. Solo esa obra puede involucrar cerca de mil trabajadores directos y una cantidad aún mayor de empleos indirectos.

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Y ahí aparece otro punto clave: el impacto indirecto. Cada obra activa una red. Proveedores, transporte, técnicos, profesionales, capacitadores. La inversión en el polo tecnológico, por ejemplo, no solo generó infraestructura, sino también formación y nuevas oportunidades laborales vinculadas a la industria hidrocarburífera.

Lotes con servicios

Lo mismo ocurre en escala barrial. Desarrollo de distritos, lotes con servicios, espacios deportivos, infraestructura urbana. Cada intervención pública no solo mejora el entorno, sino que abre nuevas dinámicas económicas y sociales.

Entonces, cuando se habla de empleo y consumo en Neuquén, hay que mirar el cuadro completo. No es solo un dato estadístico. Es una ciudad donde la inversión, privada y pública, está generando un círculo de crecimiento.

Ahora bien, toda expansión también plantea interrogantes. ¿Hasta dónde puede sostenerse este ritmo? ¿Qué tan equitativo es el acceso a ese crecimiento? ¿Cómo se administra la presión sobre servicios, infraestructura y costos de vida?

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Ahí está el desafío. Porque crecer es importante, pero ordenar ese crecimiento es lo que define el futuro. Neuquén hoy tiene impulso. Tiene inversión. Tiene actividad. Pero también necesita planificación para que ese desarrollo no sea solo una etapa, sino una base.

Porque cuando una ciudad crece, no solo crecen los números. Crece la economía, crece el empleo… y crece la responsabilidad de sostenerlo.

Todo un desafío para los próximos gobiernos.