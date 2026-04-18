Cuáles son las rutas habilitadas para cobrar peaje en Neuquén, Río Negro y el resto del país

El decreto permite a provincias concesionar rutas nacionales y cobrar peaje. La medida alcanza a nueve distritos e incluye corredores clave en la Patagonia.

El Gobierno nacional oficializó la delegación de competencias a provincias para concesionar tramos de rutas nacionales mediante el sistema de obra pública por peaje . La medida fue dispuesta a través del Decreto 253/2026 y alcanza a nueve distritos, entre ellos Neuquén y Río Negro .

El esquema habilita a las provincias a intervenir en la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores nacionales ubicados dentro de sus territorios, con la posibilidad de financiar esas tareas a través del cobro de peajes .

Según se desprende de la normativa, la delegación será instrumentada mediante convenios con Vialidad Nacional , en los que se deberán definir los tramos específicos alcanzados y los plazos de las concesiones.

Qué rutas de Neuquén están incluidas

Neuquén forman parte del grupo de provincias incluidas en el decreto, lo que les permitirá avanzar en la gestión directa de rutas nacionales estratégicas. En la provincia, las rutas alcanzadas serán un tramo de la 22 y otro en la 242.

Desde el gobierno de Neuquén se confirmó que la delegación permitirá avanzar en la gestión de tramos específicos, que serán definidos mediante convenios con Vialidad Nacional.

Rutas de Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa había anticipado días atrás en una entrevista en Infobae: “nos van a transferir la ruta 242, que es parte del paso internacional Pino Hachado. Y, por otro lado, parte de la ruta 22, que es el ingreso desde Río Negro en la capital neuquina hasta Arroyito”.

Además, había adelantado el esquema de financiamiento previsto: “nos van a transferir parte de dos rutas nacionales que hemos solicitado, donde vamos a poner peaje y pesaje para los camiones para que no se destruyan las rutas”.

La provincia también indicó que la medida permitirá mejorar la seguridad vial y la conectividad, en línea con un planteo conjunto realizado anteriormente con Río Negro ante Vialidad Nacional.

Río Negro y las rutas alcanzadas

En Río Negro, las rutas nacionales involucradas en este acuerdo serán la 22 y la 151. El gobernador Alberto Weretilneck se expresó tras la medida nacional y cuestionó el estado actual de la infraestructura vial.

“Desde hace varios años, los gobiernos nacionales decidieron abandonar las rutas del interior del país y priorizar únicamente los intereses del centralismo porteño. Mientras tanto, miles de rionegrinos ponen en riesgo su vida todos los días al transitarlas”, afirmó.

Embed DEFENDEMOS NUESTRA PROVINCIA Y TOMAMOS EL COMPROMISO DE CUIDAR A LOS RIONEGRINOS QUE TRANSITAN LAS RUTAS NACIONALES



Desde hace varios años, los gobiernos nacionales decidieron abandonar las rutas del interior del país y priorizar únicamente los intereses del centralismo… pic.twitter.com/kurxzuHQqH — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) April 17, 2026

En ese sentido, remarcó el posicionamiento de la provincia frente a la situación: “Desde el gobierno provincial dijimos basta a esta situación. Defendimos lo que le corresponde a los rionegrinos, negociamos y logramos que el gobierno nacional nos transfiera el poder de decisión sobre las rutas nacionales”.

Además, señaló que la provincia avanzará con un esquema de gestión conjunto: “Asumimos este desafío y vamos a trabajar de manera conjunta entre el sector público y el privado para arreglar estas rutas, sin resignar ni un solo peso de las otras áreas de la gestión provincial”.

Ruta Nacional 151.jpg El gobierno provincial con el acompañamiento de intendentes, Defensoría del Pueblo y entidades empresarias reclamaron en la Justicia Federal por el mal estado de la Ruta 151. Gobierno Río Negro

Para los vecinos de Cipolletti, el proyecto de traspaso de la Ruta 22 de Nación a Provincia incluye definiciones de alto impacto urbano. La Provincia advirtió que en el traspaso no se aceptarán cruces elevados con rellenos de tierra (como los de Ingeniero Huergo) en los tramos que atraviesan Roca y Cipolletti.

El estado de la Ruta 151, particularmente entre Cipolletti y Catriel, es una de las mayores preocupaciones de la gestión provincial. Bajo el nuevo esquema, Nación cedería la operación y mantenimiento por un plazo de 20 años. Aunque la provincia administrará las rutas, se busca que el Estado Nacional colabore con el financiamiento inicial a través de créditos multilaterales, dado que las inversiones necesarias para reconstruir la 151 y ampliar la 22 son millonarias.

Rutas habilitadas para peaje, provincia por provincia

De acuerdo con el decreto, los corredores nacionales incluidos en el esquema son:

Corrientes: rutas nacionales 12 y 14.

rutas nacionales 12 y 14. Santa Fe: rutas nacionales 11, 33 y A012.

rutas nacionales 11, 33 y A012. Córdoba: rutas nacionales 7, 8 y 19.

rutas nacionales 7, 8 y 19. San Luis: rutas nacionales 7 y 8.

rutas nacionales 7 y 8. Mendoza: rutas nacionales 7, 40 y 143.

rutas nacionales 7, 40 y 143. San Juan: rutas nacionales 40 y 150.

rutas nacionales 40 y 150. Santa Cruz: rutas nacionales 3 y 40.

Cómo funcionará el nuevo esquema

El decreto establece que las provincias deberán firmar convenios con Vialidad Nacional para definir los tramos específicos y las condiciones de la delegación. A partir de allí, podrán otorgar concesiones de obra pública por peaje para financiar tareas de mantenimiento y obras.

La medida forma parte de un esquema más amplio de descentralización en la gestión de rutas nacionales, que busca trasladar a las provincias mayor capacidad de decisión sobre la infraestructura vial dentro de sus territorios.

En la Patagonia, el impacto estará centrado en corredores clave tanto para la circulación regional como para la actividad económica, en un contexto donde el estado de las rutas viene siendo motivo de reclamos sostenidos.