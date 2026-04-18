Dos ladrones fueron acusados por un robo fallido en Plottier

El hecho data de octubre del año pasado. El propietario fue quien llamó a la Policía.

A varios meses del robo fallido protagonizado por dos ladrones , en compañía de otros jóvenes menores de edad, fueron acusados por la fiscalía. Cómo se desactivó el hecho delictivo que cometían en una vivienda de Plottier.

En una audiencia realizada el viernes en la Ciudad Judicial , la asistente letrada de la fiscalía de Robos y Hurtos Agustina Wouterlood formuló cargos a los dos hombres acusados de intentar robar en una propiedad.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 31 de octubre de 2025, cerca de las 15:50, en un domicilio ubicado en un barrio de la ciudad de Plottier. En ese contexto, los imputados "F.J.A.P" y "L.C" llegaron al lugar en un vehículo y, junto a dos menores de edad, ingresaron al inmueble tras escalar un paredón perimetral de aproximadamente dos metros de altura.

Una vez dentro, forzaron los accesos y tomaron distintos elementos, entre ellos un televisor, un teclado musical y prendas de vestir. La maniobra fue advertida por el propietario, quien le avisó a la Policía tras ver a los intrusos a través de cámaras de seguridad.

asistente letrada agustina wouterlood

Cuando los efectivos llegaron a la vivienda, persiguieron a los involucrados, quienes durante la huida fueron descartando los objetos sustraídos. Dos de los menores involucrados fueron demorados en las inmediaciones, mientras que "F.J.A.P" y "L.C" fueron interceptados a bordo del vehículo en el que se habían trasladado.

Por todo esto, el delito que Wouterlood le atribuyó a los dos imputados es robo triplemente agravado por escalamiento, por haber sido cometido en poblado y en banda y por la participación de menores de edad, en grado de tentativa y en carácter de coautores.

Ante la falta de oposición de la defensa, el juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.

Dado que se han mantenido a derecho, no se requirió su detención.

Ladrón se metió a un patio y robó, pero fue muy lento al huir

Un ladrón fue detenido en plena huida tras robar en el patio de una vivienda, gracias a la atenta propietaria de la vivienda, que notó el accionar de inmediato y salió a la calle a pedir ayuda. Le habían llevado una garrafa de gas.

Desde la Policía informaron que el hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando personal de Comisaría 16 se encontraba realizando patrullajes preventivos por las calles de la jurisdicción. En ese contexto, los efectivos en patrullaje fueron alertados por una vecina, quien les pidió detener la marcha y al ser entrevistada manifestó que un intruso había ingresado a su vivienda tras saltar las rejas perimetrales, llevándose una garrafa de gas.

Según indicó la damnificada, a partir de las cámaras de seguridad de su propiedad pudo observar que el autor no actuó solo, ya que otro sujeto lo aguardaba en la vereda para luego darse a la fuga con el elemento.

ladron cria 16

Con la descripción aportada, los uniformados desplegaron un operativo de rastrillaje en las inmediaciones en procura de los sospechosos.

Al parecer, el ladrón en posesión del bien robado se confió mucho de su habilidad, ya que no tuvo prisa en huir, lo que le terminó jugando en contra.

En pocos minutos y no muy lejos de la vivienda afectada, los efectivos lograron ubicar a uno de los sospechosos en la vía pública, quien llevaba consigo la garrafa sustraída y coincidía con las características brindadas. Este hombre fue demorado de inmediato y trasladado a la unidad policial, mientras que el elemento fue secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes.