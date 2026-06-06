Le robaron la camioneta, la buscó y la encontró estacionada en un barrio de Neuquén

El vehículo había sido sustraído el viernes. El propietario logró localizarlo y alertó a la Policía.

Le robaron la camioneta y la encontró estacionada en un barrio de Neuquén

Le robaron la camioneta y la encontró estacionada en un barrio de Neuquén

Un insólito episodio tuvo lugar este sábado en Neuquén , cuando un hombre logró encontrar por sus propios medios la camioneta que le habían robado apenas un día antes. Tras localizar el vehículo estacionado en el barrio Melipal, dio aviso a la Policía, que montó un operativo y logró recuperarlo.

Todo ocurrió minutos antes del mediodía, cuando efectivos de la Comisaría 21 que realizaban tareas de patrullaje preventivo por la zona fueron alertados por el propietario de una Renault Kangoo. El hombre les informó que había logrado ubicar el rodado, denunciado como robado el viernes, y les indicó el lugar exacto donde se encontraba.

Ante la situación, los uniformados se dirigieron hasta el sector del Monoblock 23, donde constataron la presencia de la camioneta estacionada. Mientras realizaban las primeras averiguaciones, vecinos del barrio aportaron información que podría resultar clave para la investigación y señalaron a un hombre que reside en el complejo habitacional como presunto conductor del vehículo .

Con estos datos, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, que dispuso una serie de medidas para avanzar con la causa. Entre ellas, se ordenó una consigna policial en el lugar, la solicitud de una orden de allanamiento para el domicilio mencionado y la requisa del vehículo recuperado.

En tanto, la camioneta involucrada fue secuestrada de manera preventiva y quedó bajo resguardo de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas para determinar cómo se produjo el robo y establecer las posibles responsabilidades en el hecho.

Otro hallazgo de un vehículo robado

La recuperación de la Renault Kangoo se suma a otro procedimiento ocurrido semanas atrás en la ciudad de Neuquén. El pasado 14 de mayo, efectivos de la Comisaría Segunda lograron recuperar un Volkswagen Gol que había sido denunciado como robado en el oeste neuquino.

En esa oportunidad, el vehículo fue encontrado en circunstancias llamativas durante un patrullaje preventivo. Los policías observaron el auto luego de que chocara contra un tráiler perteneciente al Corralón Naciones Unidas, en la intersección de las calles Bahía Blanca y Sierra Grande, en la zona del Bajo.

auto recuperado- robo-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Al acercarse al lugar, los efectivos constataron que el automóvil se encontraba abandonado y sin ocupantes. Además de presentar importantes daños en la parte frontal y en una de sus ruedas delanteras, el impacto también había provocado destrozos en el tráiler.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, se determinó que el Volkswagen Gol había sido denunciado como sustraído horas antes en jurisdicción de la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo. Finalmente, el vehiculo fue secuestrado y trasladado a una dependencia policial, donde continuó la investigación para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.