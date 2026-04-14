La Policía demoró a un ladrón y recuperó dos motos robadas en menos de seis horas

Ambos operativos tuvieron lugar el lunes, en horas de la tarde y la noche, en el oeste neuquino.

En dos operativos distintos realizados en menos de seis horas, la Policía logró demorar a un ladrón, recuperar y restituir dos motos a sus respectivos dueños.

Según informó la Policía en su página de Prensa y Difusión, el primero de los operativos exitosos tuvo lugar en horas de la tarde del lunes, cuando alrededor de las 18, el personal de la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén fue convocado a un domicilio donde al parecer retenían a una persona.

Uno de los vecinos dio el aviso al Centro de Operaciones Policiales (COP), que a su vez envió a los efectivos de la unidad para constatar lo ocurrido.

Al arribar, los efectivos se encontraron con la presencia de una motocicleta marca Mondial 150 cilindradas en la vía pública y entrevistaron a una mujer, quien manifestó que el sujeto que retenían entre los vecinos había sustraído el rodado mencionado desde el patio trasero de la casa de su hija.

moto recuperada (1)

Según relató, al advertir la situación, salió en persecución del presunto autor, logrando ubicarlo en cercanías del lugar.

Con la colaboración de otro móvil policial, los uniformados se dirigieron hacia la zona señalada, en inmediaciones de calles Néstor Barros y 1° de Enero. Allí, el sospechoso fue reconocido por la denunciante, y al notar la presencia policial intentó darse a la fuga por un zanjón, siendo alcanzado a pocos metros.

Tras su identificación, se procedió a la demora del hombre por presunto hurto y su traslado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia. En tanto, la motocicleta fue rápidamente restituida por orden de la fiscalía de turno.

Abandonaron la moto y zafaron de la Policía

El segundo hecho ocurrió en horas de la noche, pasadas las 23 y en el mismo sector, cuando efectivos de las Comisarías 18 y 16 realizaban un patrullaje preventivo en búsqueda de una motocicleta de color negro cuyos ocupantes habrían efectuado detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de calle Cayasta, según testimonios de vecinos.

Tras perder el rastro del vehículo, vecinos del sector informaron que una moto de similares características había ingresado a un domicilio en el barrio Toma Norte.

moto recuperada

Al concurrir al lugar, los efectivos entrevistaron al morador, un joven de 23 años, quien manifestó que otra persona le había dejado la motocicleta para lavarla. El hombre colaboró con el procedimiento y permitió el ingreso al domicilio para verificar los datos del rodado.

Consultada la base de datos policiales, se confirmó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente dictado por la Comisaría Primera, en el marco de una causa por robo.

Ante esto, el dueño de la vivienda realizó entrega voluntaria del rodado, que quedó alojado en la Comisaría 18 bajo cadena de custodia. Posteriormente y tras ser contactado por los efectivos, se presentó en comisaría el propietario legítimo de la moto, un joven de 29 años, a quien el fiscal de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos dispuso la devolución inmediata del vehículo.