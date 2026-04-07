La Policía recuperó varias bicis robadas y convoca a vecinos para reclamarlas

Es uno de los ilícitos que genera más indignación. Desde la policía, buscan devolverlas con un trámite sencillo.

Las bicicletas recuperadas por la Policía se encuentran en la sede de la Comisaría 21 de esta capital.

Uno de los hechos delictivos que más bronca genera entre los vecinos es la sustracción de bicicletas . A su vez, desde la Policía provincial se busca promover que se concreten denuncias y se pueda hacer un seguimiento de los sospechosos. Justamente, en el inicio de esta semana, la División Motorizada recuperó una bici gracias a que la víctima había realizado una exposición.

También se han recuperado varios rodados en distintos allanamientos. Por este motivo, desde la Comisaría 21 de esta capital, se apunta a contactar a las víctimas de robos de bicis y que, tras la presentación de documentación u otro elemento de prueba de titularidad, puedan retirarlas.

Los rodados, de distintas marcas y modelos, se encuentran en el depósito de la unidad policial del barrio Melipal y los vecinos que sufrieron robos en los últimos meses, podrán acercarse o, también, consultar las imágenes publicadas en el espacio de Facebook de la Policía neuquina.

“Los rodados se hallan en buen estado de conservación y, hasta el momento, no ha sido posible establecer la identidad de sus legítimos propietarios”, resaltaron desde las fuerzas de seguridad provinciales.

bici recuperada Gentileza Policía del Neuquén

Respecto del trámite para retirarlas, precisaron que “las personas que hayan sido damnificadas por la sustracción o extravío de una bicicleta, y que consideren que alguna de las publicadas podría ser de su propiedad, acercarse a la Comisaría, con la documentación correspondiente y/o pruebas de titularidad, a fin de iniciar el procedimiento de entrega conforme a la normativa vigente”.

Controles permanentes

Debido a que el robo de bicicletas es tan frecuente como la sustracción de motos, la Policía lleva a cabo una serie de controles preventivos tendientes a identificar a posibles delincuentes y, simultáneamente, recuperar los vehículos. Por ejemplo, el domingo pasado, los efectivos de la Motorizada interceptaron a un sospechoso que se movilizaba en una bicicleta rodado 26 y volcaron los números del cuadro al sistema de la aplicación “Neuquén Te Cuida”. Como la víctima había realizado la denuncia, los agentes lograron comprobar que el vehículo tenía un pedido de secuestro.

bici recuperada Gentileza Policía del Neuquén

De esta forma, el ladrón quedó detenido y la bicicleta quedó a disposición de la víctima.

Un delito que afecta a distintas localidades

Coincidentemente con lo que sucede en Neuquén capital, otras localidades como San Patricio del Chañar no se encuentran exentas de los robos de bicicletas y la Policía se ve obligada a realizar operativos diarios para prevenir este tipo de delitos. Durante el último fin de semana largo, el personal de la Comisaría 13 logró apresar in fraganti a un delincuente que se alejaba con un vehículo sustraído en una plaza.

bici recuperada Gentileza Policía del Neuquén

El despliegue se llevó a cabo en el cruce de las calles Lago Moquehue y Volcán Lanín y la víctima se acercó hasta el lugar para confirmar que se trataba de su bicicleta.

El ladrón, de 22 años, quedó detenido y, además, se verificó que venía de robar otra bici en el transcurso de la semana pasada. La acción delictiva quedó registrada en cámaras de seguridad de un comercio de El Chañar.