Operativo bici: la Policía recuperó varios modelos y pide a dueños que se acerquen a reclamarlos

Los vehículos de dos ruedas se encuentran en la Comisaría Segunda y las personas deben llevar la documentación o alguna otra prueba para acreditar la propiedad.

Las bicicletas recuperadas por la Policía se encuentran en la Comisaría Segunda de esta capital.

A diferencia de las motos, las bicicletas robadas no siempre se devuelven en forma rápida debido a que los efectivos policiales no tienen mayor información sobre sus legítimos propietarios. En muchos casos, las víctimas no hicieron la denuncia y se hace más difícil ubicar al dueño.

En este marco, desde la Comisaría Segunda de esta capital, se concretó un llamado a los vecinos para que se presenten en la unidad policial y verifiquen si algunas de las bicis incautadas en las últimas semanas pertenecen a ellos. Como es de rigor, las personas deberán presentar documentación respaldatoria de la propiedad del vehículo.

La Policía provincial resaltó que las bicicletas, de distintos modelos y marcas, se encuentran resguardadas en el depósito y que la mayoría se encuentra en muy buen estado de conservación. Sin embargo, permanecen en el lugar porque nadie se acercó a reclamarlas.

Imágenes de las bicicletas disponibles en Facebook

“Se solicita a las personas que hayan sido damnificadas por la sustracción o extravío de una bicicleta, y que consideren que alguna de las publicadas podría ser de su propiedad, acercarse a la Comisaría Segunda, sito en Avenida Olascoaga y Montevideo, con la documentación correspondiente y/o pruebas de titularidad”, resaltaron en forma oficial.

Las imágenes de las bicis están disponibles en el espacio oficial de la Policía en la red social Facebook.

bicicleta robada Gentileza Policía del Neuquén

A la par de los procedimientos por bicicletas robadas, sigue el trabajo preventivo por motos robadas. Este domingo, en horas de la madrugada, los efectivos del Comando Radioeléctrico de Cutral Co lograron recuperar una Honda XR.

Como ocurre en otras oportunidades, los efectivos observaron a un sospechoso y sin darle tiempo a ninguna maniobra evasiva, lo interceptaron y avanzaron con su identificación. Eran las 3:55 y el motociclista se desentendió a la hora de presentar la documentación del vehículo. En este marco, los agentes tuvieron que avanzar con el relevamiento de rigor, volcando números de motor y chasis al sistema policial.

En pocos minutos, el personal comprobó que la moto era robada. De esta forma, se concretó su secuestro y el conductor fue informado del inicio de una causa penal en su contra.

Los operativos por motos robadas no se detienen

También este último fin de semana pero en jurisdicción de la Comisaría Segunda de Neuquén capital, fue recuperada una moto que tenía un pedido de la fiscalía de Robos y Hurtos. El procedimiento se concretó el sábado en horas de la tarde, en el cruce de calle Anna y Avenida Ara San Juan.

Finalmente, como parte de la estrategia que apunta a comprobar la situación de un gran número de vehículos, efectivos de la Comisaría 52 de Centenario encabezaron un destacado operativo en la noche del sábado, entre las 21 y las 23, en el cruce de las calles Cuba y Bernardo O’Higgins.

Junto con los agentes de la 52º, colaboraron sus pares de la Comisaría Quinta, Departamento Metropolitana, División Tránsito Villa Obrera, División Motorizada (DEMOSE) y la Dirección de Tránsito Municipal