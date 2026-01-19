Siguen los operativos por motos robadas y la Policía no tiene descanso

A diario, efectivos de la Motorizada y comisarías logran recuperar vehículos sustraídos en la ciudad y localidades cercanas. Se apunta a la prevención.

El delincuente que robó la moto fue apresado por personal de la División Motorizada.

Una vez más, la División Motorizada de la Policía de Neuquén concretó un rápido despliegue y apresó a un motochorro. A la hora de la requisa personal, se comprobó que ocultaba un arma casera. El procedimiento se realizó este lunes en las primeras horas de la mañana, en la esquina de las calles Bahía Blanca y Mazzoni. Como en otras oportunidades, los agentes observaron a un sospechoso que se movilizaba en una moto y lo interceptaron para identificarlo.

La tarea preventiva se desarrolló sin inconvenientes y en relación al vehículo, los agentes comprobaron que no tenía llave de ignición. Al relevar los datos del vehículo, no tardaron en confirmar que había sido sustraído en la madrugada en jurisdicción de la Comisaría 17 de esta capital.

En tanto, el conductor fue sometido al palpado de rigor y se estableció que ocultaba un elemento extraño. Al ser revisado, los efectivos lograron establecer que era un arma corta, de fabricación casera.

Frente a las distintas irregularidades, el delincuente fue detenido y tanto la moto como el arma fueron incautadas. El hombre fue trasladado a la sede policial del barrio La Sirena y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

robo motos Gentileza Policía del Neuquén

Adolescentes bajo sospecha

De forma casi simultánea a sus pares de la Motorizada, los agentes del Departamento Seguridad Metropolitana se vieron obligados a darle alcance a un motociclista sospechoso que no quiso detener su marcha a pesar de señales para que lo haga.

El operativo se concretó en la madrugada de este lunes y el huidizo conductor fue interceptado en Crouzeilles y Lago Muster. Al chequear los datos de su moto, se comprobó que tenía vigente un pedido de secuestro. En cuanto al sospechoso, resultó ser un adolescente y, por ese motivo, se convocó a los integrantes de la Comisaría de la Niñez.

controles motos Gentileza Policía del Neuquén

Mientras que la Motorizada y la Metropolitana se enfocaron en los sospechosos que frecuentan los barrios de la ciudad, personal de la Comisaría Cuarta encabezó un destacado control preventivo en Soldi y Los Paraísos. Además de los agentes policiales, trabajaron los inspectores de Tránsito Municipal.

El resultado fue muy positivo porque se incautaron una veintena de motos. También se labraron actas de infracción por distintas irregularidades.

Trabajo conjunto con Tránsito Municipal

En relación al despliegue llevado a cabo esta mañana, la Policía resaltó que “el procedimiento se realizó de manera conjunta entre efectivos policiales y personal de Tránsito Municipal, con el objetivo de reforzar la prevención, ordenar la circulación y promover el cumplimiento de las normas vigentes. La presencia coordinada de distintas áreas permitió un trabajo ágil y efectivo, garantizando mayor seguridad para vecinos y conductores”.

Respecto de los resultados, precisaron que “se procedió al secuestro de 25 motocicletas y 4 vehículos, además de labrarse diversas infracciones por faltas a la normativa de tránsito”.

En el cierre de la semana que pasó, la Policía concretó varios operativos por motos robadas en localidades como San Patricio del Chañar. Durante un patrullaje preventivo en una zona cercana al río, el personal de la Comisaría 13 interceptó a un sospechoso y al relevar la información sobre el vehículo en que se movilizaba, confirmó que tenía una solicitud de secuestro.