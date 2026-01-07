La Policía recuperó una moto y dos bicicletas robadas en distintos procedimientos

La moto había sido sustraida en Cipolletti y fue recuperada en un operativo conjunto entre la Policía neuquina y rionegrina.

La Policía de la provincia , en dos procedimientos de allanamientos en Neuquén y en Plaza Huincul , logró recuperar una moto y dos bicicletas robadas, así como también demorar a dos sospechosos.

Según informó la Policía, el primer hecho se dio el lunes por la tarde, cuando personal de la Comisaría 21 del barrio Melipal de Neuquén capital llevó adelante un allanamiento que permitió el secuestro de una motocicleta que registraba pedido judicial vigente.

La intervención se dio a partir de una labor conjunta y de colaboración en una investigación iniciada por efectivos de la Policía de la provincia de Río Negro , quienes se encontraban realizando tareas investigativas para dar con el rodado en cuestión y, tras algunas diligencias, dieron con el mismo en un predio de la ciudad neuquina.

La comisaría 21 del barrio Melipal fue la que recibió el aviso del crimen.

En ese contexto, se pidió la colaboración a los pares neuquinos, junto a quienes se procedió a verificar una motocicleta que se hallaba en el interior del predio, sobre la cual el sistema de datos policial arrojó como resultado un pedido de secuestro activo, solicitado por una dependencia policial de la ciudad de Cipolletti. Esto permitió confirmar que era la moto buscada.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía competente, que dispuso el secuestro del vehículo y de la documentación relacionada, además de la notificación de las actuaciones judiciales correspondientes, quedando la persona involucrada que tenía el rodado en su poder, supeditada a la causa.

Delincuente tenía costosas bicicletas

Por otro lado, La Voz del Neuquén informó que en el marco de otro procedimiento, que se realizó en el barrio Otaño de Plaza Huincul, se logró recuperar dos bicicletas rodado 29, que habían sido robadas en las últimas semanas en esa localidad.

Se señaló que las mismas son "de gran valor comercial" y fueron halladas en poder de un hombre del ambiente delictivo, señalado por hechos de inseguridad recientes.

Por este motivo, el sospechoso fue demorado y puesto a disposición de la Justicia, mientras que las bicicletas permanecen bajo resguardo policial, a la espera de ser reconocidas por sus legítimos dueños.

Apresaron a dos delincuentes y recuperaron una moto

También esta semana, un rápido despliegue de los efectivos de la División Motorizada (DEMOSE) permitió concretar la detención de dos hombres vinculados a un hecho delictivo. El procedimiento se concretó en la mañana de este lunes, en el cruce de las calles Buenos Aires e Islas Malvinas.

Según lo informado por la Policía provincial, el operativo se realizó en el marco de las tareas preventivas habituales de los agentes de la DEMOSE. Al detectar un vehículo sospechoso, marca Citroën C4, no dudaron en acercarse para identificar a los ocupantes. En esas circunstancias, dos hombres buscaron alejarse a la carrera, pero no fueron muy lejos.

operativo Demose Los efectivos del DEMOSE hicieron un rápido despliegue y apresaron a dos delincuentes. Gentileza Policía del Neuquén

Mientras que uno de los sospechosos fue reducido a los pocos metros, otro de los hombres intentó ocultarse en un vehículo. Desde ese lugar, quiso resistirse pero se terminó entregando.

Los delincuentes apresados están bajo sospecha por un hecho ocurrido en jurisdicción de la Comisaría Cuarta y en el caso de uno de ellos, registraba un pedido de captura vigente. De esta forma, ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).