Un lunes rendidor: apresaron a dos delincuentes, secuestraron una pistola y recuperaron una moto

La tarea preventiva de la Policía neuquina en las calles es el mejor antídoto contra la inseguridad y así se comprueba con el resultado de varios operativos.

Una vez más, un rápido despliegue de los efectivos de la División Motorizada (DEMOSE) permitió concretar la detención de dos hombres vinculados a un hecho delictivo . El procedimiento se concretó en la mañana de este lunes, en el cruce de las calles Buenos Aires e Islas Malvinas.

Según lo informado por la Policía provincial, el operativo se realizó en el marco de las tareas preventivas habituales de los agentes de la DEMOSE. Al detectar un vehículo sospechoso, marca Citroën C4, no dudaron en acercarse para identificar a los ocupantes. En esas circunstancias, dos hombres buscaron alejarse a la carrera, pero no fueron muy lejos.

Mientras que uno de los sospechosos fue reducido a los pocos metros, otro de los hombres intentó ocultarse en un vehículo. Desde ese lugar, quiso resistirse pero se terminó entregando.

pistola incautada Gentileza Policía del Neuquén

Los delincuentes apresados están bajo sospecha por un hecho ocurrido en jurisdicción de la Comisaría Cuarta y en el caso de uno de ellos, registraba un pedido de captura vigente. De esta forma, ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Recuperaron una moto oculta en un aguantadero

Otro trabajo conjunto policial realizado hoy lunes en horas de la tarde permitió recuperar una moto robada en Cipolletti.

De acuerdo a lo señalado por las fuerzas de seguridad, efectivos de la Policía de la vecina provincia de Río Negro buscaban dar con una moto Honda. A partir de distintas tareas investigativas, consiguieron verificar que se encontraba en un aguantadero ubicado en jurisdicción de la Comisaría 21.

Apenas se notificó al MPF neuquino, se desarrolló un allanamiento y el vehículo sustraído fue secuestrado. En tanto, una persona fue notificada de la apertura de una causa por encubrimiento.

Comisaría 49 de Vista Alegre El personal de la comisaría de Vista Alegre fue alertado sobre una andanada de disparos en zona de chacras.

Otro de los procedimientos preventivos positivos en el inicio de esta semana hábil se concretó en Vista Alegre Norte y fue posible gracias al trabajo de los operadores del Centro de Monitoreo Urbano.

El operativo se desarrolló en la madrugada de este lunes, en calle Hardcastle. Al ser advertidos sobre la presencia del sospechoso, los efectivos de la unidad policial de Vista Alegre Norte se dirigieron al lugar y se inició una persecución. En el camino, el pistolero arrojó su arma de fuego.

Más allá de su acción evasiva, el hombre fue reducido y quedó detenido. Mientras tanto, la pistola que portaba, fue hallada entre los arbustos. En el cargador, había 12 cartuchos y se comprobó que la numeración del arma estaba limada.

Lo imputaron y quedó libre

En cuanto al pistolero, de 26 años, pudo recuperar la libertad luego de ser informado de la apertura de una investigación por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Desde la Policía se precisó que es una persona con domicilio en la zona de Vista Alegre Norte.

Además de la intervención del personal de la Comisaría 49, se notificó a los integrantes de la Unidad Fiscal de Actuaciones Genéricas, que se encargaron de iniciar el trámite de la imputación contra el detenido.