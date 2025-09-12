Centenario: un pistolero efectuó varios disparos en plena calle y terminó detenido

El incidente que causó un gran temor entre los vecinos generó un importante despliegue del personal de la Comisaría 52. No se registraron víctimas.

El peligroso pistolero de Centenario quiso darse a la fuga pero fue interceptado por los motoristas.

Un peligroso pistolero fue reducido por motoristas de Centenario luego de un rápido despliegue. El sospechoso ocultaba un arma de fuego, municiones y droga.

El procedimiento inicial se concretó en la tarde de este viernes en el cruce de las calles Cuba y Lácar , donde vecinos escucharon varios estampidos de armas de fuego. Sin ocultar su temor, se comunicaron de inmediato con la guardia de la Comisaría 52 y alertaron al personal sobre el incidente.

Al llegar al lugar, los motoristas fueron alertados de que el sospechoso armado se había alejado por calle El Salvador en dirección al norte. Justamente, en la intersección con Alfredo Palacios, observaron a un hombre que reunía las características y buscaron darle alcance. En estas circunstancias, el delincuente no dudó en escapar a la carrera mientras arrojaba una riñonera en una casa vecina.

Ocultaba una bolsa con cocaína

El sospechoso no alcanzó a alejarse muchas cuadras y los agentes consiguieron interceptarlo. Más allá de que se había despojado de una riñonera, comprobaron que ocultaba un arma de fuego, un cargador con municiones, una bolsa con cocaína y otros elementos.

De forma inicial, el detenido enfrentará una imputación por tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley 23.737.

pistolero centenario Gentileza Policía del Neuquén

Otro operativo destacado en la presente jornada se desarrolló en jurisdicción de la Comisaría 41, que terminó con la detención de un ladrón.

De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad provinciales, un vecino se encargó de avisar a la Policía sobre un robo en una obra en construcción ubicada en calle Ignacio Rivas.

Un móvil de la unidad policial del Don Bosco III concurrió en forma rápida y logró interceptar a un sospechoso que, ante la imposibilidad de escapar, se desprendió de varios cables eléctricos, herramientas y hasta un motor.

El ladrón fue detenido y trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Intenso trabajo por atracos

Mientras tanto, agentes de la Comisaría 20 concretaron varias acciones en las primeras horas de la mañana de este viernes con el fin de esclarecer un robo en poblado y en banda.

Bajo las órdenes de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo de Mariana Córdoba, llevaron a cabo un allanamiento en un aguantadero ubicado sobre calle Padre Mascardi, en el sector Toma Pacífica.

El personal de la unidad policial de Parque Industrial contó con el apoyo de la UESPO y Metropolitana y no solo incautó un auto Volkswagen Gol ligado al hecho delictivo bajo investigación sino que demoró a un total de cinco sospechosos. También fueron incautados un cuchillo y un teléfono Iphone.

Finalmente, este viernes, se desarrolló otro allanamiento en el barrio Maronese por un asalto a una farmacia de Avenida San Martín y calle Tromen. A partir del material de las cámaras de seguridad, fue posible hacer un seguimiento de los principales sospechosos y con allanamientos en China Muerta y esta capital se logró atraparlos, además del secuestro de un auto utilizado durante el atraco.