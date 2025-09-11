Grave choque en una esquina: un motociclista perdió varios dientes y otro sufrió una fractura expuesta

Un joven de 19 y un adolescente de 15 oriundos de Centenario resultaron gravemente heridos. El auto circulaba por delante de la moto y giró.

Un fuerte choque cerca de las once de la noche del miércoles dejó dos motociclistas gravemente heridos, con pérdidas dentales y fractura expuesta, en la esquina de Ingeniero Ballester y Maipú, en el Casco Viejo de Centenario. Los motivos del grave impacto entre los dos jóvenes y un auto conducido por una joven están bajo investigación.

El accidente de tránsito suscitó un gran operativo policial a cargo de Comisaría Quinta , de la División de Tránsito Villa Obrera y del SIEN para atender la situación de los heridos, de 19 y 15 años. Finalmente, el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón para su compleja situación.

La intervención de tránsito se realizó a las 23:30 por un alerta de un violento siniestro que se produce en circunstancias en que el vehículo Fiat Palio, circulaba por calle Ingeniero Ballester sentido cardinal Este-Oeste a la vez que la moto circulaba en la misma dirección detrás del auto.

choque centenario (2)

El preciso momento del siniestro sucede cuando el auto realizó una maniobra de giro hacia el cardinal sur de calle Maipu y es impactada por la moto.

Grave choque en Centenario

En el lugar, los efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera se abocaron a la realización de las pericias accidentológicas y el personal de la Comisaría Quinta colaboró con el corte preventivo de calles. En tanto, según consignó el medio Centenario digital, el estrundo despertó a los vecinos y estuvo presente el director de Seguridad del municipio, Claudio Pistagnese.

Ambos motociclistas tenían puesto casco reglamentario, aunque quedaron desprotegidos de lesiones contra el asfalto. El de 19 años sufrió una fractura expuesta y el menor recibió un fuerte golpe en la boca que implicó la pérdida de varias piezas dentales. En medio del dolor fue asistido por bomberos voluntarios y personal del Hospital Natalio Burd que arribó en dos ambulancias.

"El conductor de la moto derivado al Hospital Regional de Neuquén por una posible fractura expuesta permanece en el sector de traumatología, pero aún no tenemos el certificado médico oficial que nos indique que tipo y donde tiene la fractura", indicó el comisario Damián Jorquera a LMNeuquén.

choque centenario (3)

En tanto, la joven con domicilio en Cinco Salto, que circulaba en el auto, no presentó heridas y el test de alcoholemia que le practicaron dio resultado negativo.

Una mujer fue hospitalizada tras un choque en Valentina Norte

Una mujer de 28 años debió ser trasladada, en la mañana de este miércoles, al Hospital Heller tras protagonizar un choque con su moto y una camioneta de una empresa, en el noroeste de la ciudad de Neuquén.

El accidente de tránsito tuvo lugar minutos previos a las 8.15 de esta mañana en el cruce de las calles Lago Viedma y El Hornero. De acuerdo al relato del comisario de Tránsito Pablo Encina, el siniestro vial se produjo en circunstancias que están bajo investigación.

“Fue entre una camioneta, una pickup de una empresa que iba transitando por calle El Hornero, con dirección norte, y la moto iba transitando por calle Lago Viedma con dirección este. En la intersección de las calles se produce la una colisión lateral”, detalló Encina a LMNeuquén.

choque-accidente de tránsito-noreste- Neuquén

Agregó que la moto fue la que embistió a la camioneta en su lateral izquierdo. La motociclista debió ser trasladada por el SIEN al Hospital Heller dado que tenía lesiones en los miembros inferiores. El comisario aclaró que no contaban con información acerca de la gravedad de la paciente.