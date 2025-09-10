Choque entre una camioneta y una moto: una mujer tuvo que ser hospitalizada

Ocurrió en la mañana de este miércoles en el noroeste de la ciudad. La motociclista, de 28 años, tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Heller.

Una mujer de 28 años debió ser trasladada, en la mañana de este miércoles, al Hospital Heller tras protagonizar un choque con su moto y una camioneta de una empresa, en el noroeste de la ciudad de Neuquén.

El accidente de tránsito tuvo lugar minutos previos a las 8.15 de esta mañana en el cruce de las calles Lago Viedma y El Hornero. De acuerdo al relato del comisario de Tránsito Pablo Encina , el siniestro vial se produjo en circunstancias que están bajo investigación.

“Fue entre una camioneta, una pickup de una de una empresa que iba transitando por calle El Hornero, con dirección norte, y la moto iba transitando por calle Lago Viedma con dirección este. En la intersección de las calles se produce la una colisión lateral”, detalló Encina a LMNeuquén .

choque-accidente de tránsito-noreste- Neuquén-3 Google Maps

Agregó que la moto fue la que embistió a la camioneta en su lateral izquierdo. La motociclista debió ser trasladada por el SIEN al Hospital Heller dado que tenía lesiones en los miembros inferiores. El comisario aclaró que no contaban con información acerca de la gravedad de la paciente.

No obstante, sostuvo que "estaría fuera de peligro", aunque no sabían de su estado actualizado de salud a pesar de que estuvieron consultando desde esta mañana.

Test de alcoholemia

Encina señaló que al conductor de la camioneta, un hombre de 51 años, se le realizó la prueba de alcoholemia y se le controló la documentación. En ningún caso presentó inconvenientes: el test de alcoholemia fue negativo y la documentación estaba en orden.

El conductor no tuvo necesidad de ser atendido y los daños materiales fueron mínimos, el impacto de la moto que le golpeó la puerta trasera. La moto también tuvo daños materiales.

choque-accidente de tránsito-noreste- Neuquén-2

Respecto a si alguien pasó a gran velocidad, el comisario agregó que es materia de investigación.

Conductor hirió gravemente a un motociclista

Por otra parte, este miércoles se informó que un hombre fue acusado en la Ciudad Judicial de Neuquén por provocar un accidente de tránsito en el que un motociclista resultó gravemente herido. La audiencia de formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal del caso, Andrés Azar, junto con la funcionaria de la fiscalía Romina Márquez, quienes presentaron la acusación contra G.O.S., el conductor señalado como responsable.

Según la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal, el hecho reviste gravedad porque no solo se produjo por una maniobra imprudente y antirreglamentaria, sino que además el imputado manejaba alcoholizado y a una velocidad superior a la permitida.

Los representantes de la fiscalía detallaron que el acusado deberá responder por el delito de lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, con resultado de alcoholemia positivo, en carácter de autor. La figura se encuentra contemplada en los artículos 94 bis, párrafo segundo, y 45 del Código Penal.

Ciudad Judicial (4).jpg Claudio Espinoza

Este encuadre legal refleja la responsabilidad que la fiscalía le atribuye al imputado por haber puesto en riesgo la vida de otras personas a través de su comportamiento al volante.

El siniestro vial ocurrió el pasado 8 de junio de 2025, alrededor de las 6:45, en calle Lanín, a la altura de la intersección con Solalique, en la ciudad de Neuquén. Según la investigación, G.O.S. conducía una camioneta Renault Duster en dirección al Oeste.