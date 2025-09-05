Tremendo choque en Provincias Unidas: motociclista voló tras ser embestido por un auto

El hecho ocurrió este jueves por la tarde, día en que también se registraron otros dos choques entre autos y motos en diversos puntos de la ciudad.

Las imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento exacto del tremendo impacto. Ambos vehículos se encontraron en la intersección de Islas Malvinas y Río Quinto y el auto embistió de lleno a la moto, cuyo conductor dio un impresionante giro en el aire y cayó bruscamente al suelo.

De inmediato, la conductora del auto estacionó y descendió del vehículo para auxiliar a la víctima. En el lugar también se hicieron presentes vecinos y transeúntes ocasionales que dieron los primeros auxilios.

Jueves con otros dos choques con motos en Neuquén

Este jueves se registraron otros dos choques con motos involucradas en las calles de la capital neuquina. Pasadas las 14, se registró un accidente sobre la Avenida Mosconi, casi en la intersección con calle Chaneton, cuando colisionaron tres vehículos: una motocicleta, un Fiat Argo y un Toyota Yaris. Todos circulaban en dirección este-oeste al momento del siniestro.

El hecho dejó como saldo a un motociclista herido e importantes daños materiales. La investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo está en marcha. Todavía no se estableció la mecánica del choque y se están recabando testimonios de testigos para reconstruir la secuencia. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados.

De acuerdo a los primeros trascendidos, el motociclista resulto herido y tuvo que ser trasladado al hospital Castro Rendón en una ambulancia del SIEN. El tránsito en Mosconi se vio afectado durante la tarde por las tareas de los peritos, lo que generó demoras y desvíos en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Por otra parte, el jueves por la noche se produjo otro fuerte choque en el oeste de la capital, en Novella y Moritán. El accidente ocurrió a las 21 cuando un auto Chevrolet Cruze, conducido por un hombre de 46 años, chocó a una moto Motomel, conducida por un hombre de 32 años que circulaba con una mujer de 26 años.

Según informó la Policía, el vehículo Chevrolet circulaba por calle Moritan con sentido Sur mientras que la moto lo hacía por Novella con sentido Oeste. En la esquina, se produjo el accidente cuando la moto chocó sobre el lateral izquierdo delantero del vehículo Chevrolet, a la altura de la puerta del conductor.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del SIEN, que dispuso el traslado preventivo de la mujer al Hospital Heller, mientras que el resto de los protagonistas fueron examinados sin presentar lesiones. El personal verificó la documentación de ambos conductores, que estaba en condiciones, al tiempo que se realizó el test de alcoholemia al conductor del auto con resultados negativos. Se hace entrega del vehículo a su propietario con cédula de citación para pericias mecánicas y la moto fue trasladada al predio de Parque Industrial en calidad de resguardo.