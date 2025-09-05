La pareja de jóvenes accidentados en moto está grave: el pedido del norte neuquino por su recuperación

En todo el norte neuquino se replican las oraciones por la salud y recuperación de las víctimas del accidente en la Ruta 39. Ambos fueron trasladados en código rojo.

La noticia del accidente conmovió a las dos comunidades del norte neuquino y como muestra de solidaridad y apoyo, se ha organizado una cadena de oración para pedir por su salud y recuperación. Los vecinos entienden que la fe y la oración son fundamentales en estos momentos difíciles que atraviesan las dos familias, y esperan que los jóvenes se recuperen pronto.

Así lo decretó un mensaje que se hizo viral por WhatsApp y que, de alguna manera, resume el sentimiento de todos: familias, amigos y conocidos. “Les pido a cada uno que lea esto, que oren donde quieran se encuentren. Que le pidamos a Dios por la salud de Denis y de Iris. Que les dé la fortaleza y sanidad que necesitan. La oración tiene poder. Por favor pidamos por la salud de ellos”, dice textualmente la publicación.

A partir de fuentes propias consultadas por LM Neuquén se pudo confirmar las identidades de los ocupantes de la moto que se accidentó durante las primeras luces del jueves. Se trata de Denis Sepúlveda (de 21 años, oriundo del paraje Charra Ruca) y de Iris Rojas (de 20 años, oriunda de Andacollo). En el caso de la joven se supo que es descendiente de un reconocido y querido trabajador jubilado de Hidenesa.

operativo traslado pirkas Claudio Espinoza

Ambos chicos sufrieron heridas de consideración y actualmente están recibiendo atención médica de complejidad en la ciudad de Neuquén, luego de ser trasladados en un impresionante y complejo operativo sanitario aéreo.

El accidente

Según los informes preliminares que brindó a la prensa la Comisaría 30 de Andacollo, a cargo del comisario Hernando Burgos, la pareja de jóvenes circulaba en una moto por la Ruta 39, desde Andacollo a Huinganco, cuando por razones que aún se investigan, perdió el control del birrodado y cayeron en una hondonada de una de las banquinas y a escasos metros de unos los puentes angostos que existen por esa traza vial. Ambos ocupantes resultaron gravemente heridos y, en primera instancia, fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

operativo traslado pirkas Claudio Espinoza

El jefe policial informó además que de acuerdo a los peritajes iniciales se trataría de un despiste, puesto que el personal de Criminalística no halló indicios de otras personas ni vehículos involucrados.

Por el momento, la investigación está en curso para determinar las causas exactas del accidente. Mientras tanto, las comunidades se unen en apoyo a los jóvenes y a sus familias en esta situación complicada.