Loncopué: varios detenidos por el brutal asalto al criancero

La Policía hizo un gran despliegue y apresó a los principales sospechosos del hecho que tuvo como víctima a Germán Chandía. Expectativa por la acusación.

La Policía logró secuestrar el auto que habrían utilizado los delincuentes para llegar al paraje donde vive Germán Chandía.

La banda de forajidos que desvalijó al criancero Germán Chandía terminó presa tras un gran despliegue de los agentes de la Comisaría 26 de Loncopué. De acuerdo a lo informado por la Policía provincial , fueron detenidos cinco delincuentes.

El operativo que permitió la aprehensión de los principales sospechosos de asaltar y golpear en forma salvaje a Chandía en su casa se concretó este último jueves. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) , se ordenaron múltiples allanamientos y la detención de un grupo de personas que habrían participado del atraco sufrido por el criancero el último fin de semana.

El hecho ocurrió en un campo ubicado a 22 kilómetros de Loncopué, en una propiedad donde vive Chandía en soledad. Se especula que la banda delictiva tenía algún dato sobre la situación de la víctima y que no tendría dificultades para reducirla sin mayores inconvenientes.

Los allanamientos se distribuyeron en propiedades ubicadas en Loncopué y Las Lajas y entre los elementos secuestrados hay un auto Fiat Palio, que habría sido utilizado para llegar hasta el paraje rural donde vive la víctima.

Toda la banda tras las rejas

Desde la Policía se apuntó que fueron demoradas seis personas y que, a partir de la prueba recolectada, cinco permanecieron detenidas.

Todas las acciones estuvieron supervisadas por el fiscal Marcelo Jofré y entre hoy viernes y mañana sábado, se concretaría la audiencia de formulación de cargos por el delito de robo agravado.

Respecto del vehículo incautado, también estaba previsto que se lo revise con el fin de recoger otros elementos de valor.

comisaria 26 loncopue Policía del Neuquén

Además de la labor de la Policía de Loncopué, intervinieron el GEOP Zapala, la Comisaría 34º de Mariano Moreno, el Comando Radioeléctrico de Zapala y el personal de la Oficina de Criminalística de la Comisaría 27º.

Según pudo saber en un primer momento LMNeuquén, el criancero fue atacado por varios individuos que lo sorprendieron en su vivienda del campo. Los delincuentes lo golpearon brutalmente y lo desvalijaron, llevándose varios objetos de valor. Antes de emprender la huida provocaron importantes daños en la propiedad y en vehículos que había en el lugar. El vecino fue encontrado en estado de shock por la familia y la Policía y fue trasladado después al hospital local para recibir atención médica.

"Me mantenían atado y con la cabeza tapada"

Conmocionado por el hecho que le tocó vivir y luego de prestar testimonio en la fiscalía zapalina, Chandía reveló a LMNeuquén que “durante la madrugada del último domingo a las 3 de la mañana aproximadamente, me desperté por un golpe en las chapas de mi casa, del puesto. Allí me doy cuenta que habían dentro de mi domicilio cuatro personas, que me redujeron y empezaron a exigirme dinero, armas, mientras me golpeaban y amenazaban con matarme”. Con mucha angustia continuó diciendo que “les dije que armas no poseía y dinero solo contaba con el dinero de mi jubilación mínima que había cobrado días atrás. No conformes con lo dicho revolvieron toda mi casa mientras me seguían torturando y me mantenían atado y con la cabeza tapada”.

Añadió que “al rato que se fueron logré desatarme, con temor de que aún continuaran en el campo. Por suerte no se llevaron mi teléfono por lo que busqué señal y avisé a mi hijo, que fue él, el que llamó a la Policía”.