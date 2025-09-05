Robo del auto en pleno centro a un conocido vecino: "Había uno polarizado en la rampa de discapacidad"

El robo del auto ocurrido este miércoles, en pleno centro neuquino, impactó a una familia de Vista Alegre por el grave hecho de inseguridad en una zona que creían segura. Una posible pista surgió del comportamiento de un auto que estacionó detrás suyo en la rampa de discapacidad: ese detalle podría revelar cómo se lo llevaron sin encender alarmas .

La víctima, Diego Gallardo, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario y Vista Alegre (CIC.PRO.TUR) indicó a LMNeuquén que lo había dejado estacionado, como siempre, a una cuadra del trabajo. Aquella vez en calle Leguizamón casi esquina San Martín, sobre la mano derecha.

“Lo único extraño que me pasó ese día, cuando lo pensé, fue bastante raro. Yo estacioné en un lugar habilitado, bien marcado con la línea blanca. Apenas bajé, se paró atrás mío otro auto, con vidrios polarizados y balizas, justo en la rampa de discapacidad. Bajé, apreté el botón del cierre y, cuando intenté pasar entre mi auto y el otro, me encontré con que estaba recontra pegado. Tuve que retroceder y rodear por adelante".

robo auto inhibidor

Entonces se le cruzó un pensamiento: si el conductor dejaba el auto ahí, se lo llevaría la grúa y lo multarían. Pero no bajó nadie, ni se fue. "En el momento no lo relacioné, pero después, cuando lo conté, me dijeron: ‘ahí te inhibieron el cierre centralizado, vos apretaste para cerrarlo y en realidad lo estaban bloqueando’”.

Una posible pista del auto y un antecedente de robo

Mientras espera novedades de la Policía, la falta del auto alteró la dinámica diaria de la familia. Explicó que su esposa, que trabaja en Cinco Saltos, se convirtió en una especie de “Uber” particular: todos los días lo lleva al trabajo en Neuquén antes de ir a su propio empleo.

La denuncia que radicó inmediatamente ese mismo día en la Comisaría Primera derivó en el pedido de secuestro para ubicar el auto marca Peugeot 208, blanco, sin señas o pegatina alguna, patente AF206QU. "Supuestamente, está el aviso de pedido de ubicación del vehículo en todos lados, no me han dicho si tienen pistas, se derivó a la parte de sustracción del automotor", dijo.

Aun no se confirmó si las cámaras de seguridad de las inmediaciones pudieron detectar cómo sucedió el robo. Sus expectativas están puestas en una cámara municipal de la esquina que realiza foto multas.

SAN MARTÍN - LEGUIZAMON- ROBO- CENTRO- AUTO Google Maps

En tanto, indicó que recibió mensajes y llamados de solidaridad donde le ofrecían ayuda. Entre aquellos, relató que incluso un medio de comunicación en Centenario también se contactó: "me dijo que alguien le escribió que vio un auto como el de la foto sin patente en Valentina Sur, él se lo envió a sustracción de automóviles, después me llamó un policía que estaban el lugar, pero necesitaban más especificaciones". Finalmente, la persona dejó de responder.

Además, a raíz de la desgracia que vivió se enteró de otro hecho de inseguridad reciente en el mismo lugar: "todos mis compañeros de trabajo dejan el auto ahí, pero es como todo, cuando le contás a alguien, te dice que a fulano también se lo robaron, así me enteré que al vecino que tiene una despensa tipo verdulería le robaron la camionetita y nunca apareció".

En tanto, el trámite con la aseguradora ya está en marcha y en 15 días si no hay novedades del auto, les podrán liquidar el dinero. Sin embargo, ya tomó una decisión: "Si llego a comprar otro auto, voy a buscar un garage. Antes me confiaba: estacionaba temprano y siempre encontraba lugar a 30, o 50 metros del trabajo. Ahora sé que el centro de Neuquén es un desastre, no podés dejar nada que te lo roban".