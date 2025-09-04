Violento accidente múltiple en Neuquén: al menos un motociclista herido

Dos autos y una moto protagonizaron el siniestro alrededor de las 14 horas. Fue en el cruce de Avenida Mosconi y Chaneton.

Un accidente de tránsito ocurrido este jueves, pasadas las 14 horas, en la ciudad de Neuquén dejó como saldo a un motociclista herido e importantes daños materiales. La investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo está en marcha.

El hecho tuvo lugar sobre la Avenida Mosconi , casi en la intersección con calle Chaneton, cuando colisionaron tres vehículos: una motocicleta, un Fiat Argo y un Toyota Yaris. Todos circulaban en dirección este-oeste al momento del siniestro.

Todavía no se estableció la mecánica del choque y se están recabando testimonios de testigos para reconstruir la secuencia. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados.

SFP Accidente en Mosconi ruta casi Chaneton (1) Sebastián Fariña Petersen

De acuerdo a los primeros trascendidos, el motociclista resulto herido y tuvo que ser trasladado al hospital Castro Rendón en una ambulancia del SIEN. La policía mantiene la zona bajo resguardo para realizar las pericias correspondientes.

El tránsito en Mosconi se vio afectado durante la tarde por las tareas de los peritos, lo que generó demoras y desvíos en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Noticia en desarrollo.-

SFP Accidente en Mosconi ruta casi Chaneton (2) Sebastián Fariña Petersen