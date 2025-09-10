Lo condenaron por violar a una niña pero recibirá una pena menor por tener un retraso madurativo

Los hechos ocurrieron en Centenario y la víctima forma parte del entorno familiar del abusador. Los ataques se sucedieron entre los 9 y 11 años de la menor.

Un tribunal neuquino declaró culpable al acusado de violar a una niña entre sus 9 y 11 años.

Un hombre fue condenado por violar en reiteradas oportunidades a una niña entre los 9 y 11 años de edad. Debido a que tiene un retraso madurativo leve, se verá beneficiado con un castigo menor.

A partir del pedido formulado por el fiscal del caso Manuel Islas , un tribunal colegiado declaró esta semana la responsabilidad penal del hombre identificado por sus iniciales como D.T.P. por abusos sexuales cometidos contra una niña que formaba parte de su entorno familiar.

Los jueces Raúl Aufranc, Mauricio Macagno y Richard Trincheri consideraron probada la acusación de la fiscalía, aunque descartaron el agravante de la guarda. En ese marco, resolvieron declarar al imputado penalmente responsable por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, todo en carácter de autor (artículos 119, 45 y 55 del Código Penal).

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos ocurrieron en una vivienda de la ciudad de Centenario, entre los años en que la víctima tenía entre 9 y 11 años de edad. El imputado convivía en el mismo lote familiar y, en distintas oportunidades, quedó a cargo de la niña y de sus hermanos cuando los adultos no se encontraban en el hogar.

Abusos reiterados

Durante el juicio, el fiscal explicó que los abusos se produjeron de manera reiterada y bajo distintas circunstancias, aprovechando la situación de confianza y la relación de convivencia que el imputado mantenía con la familia.

Además de Islas, en el juicio y en la audiencia que se desarrolló este último martes participaron Vanesa Muñoz y Guillermo Prime, ambos asistentes letrados de la unidad fiscal de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales.

fiscal manuel ignacio islas

Al fundamentar la declaración de responsabilidad, los jueces señalaron que, si bien el condenado presenta un retraso madurativo leve, esa condición no le impidió comprender la criminalidad de sus actos. Sí aclararon que será un aspecto a considerar al momento de definir la pena, ya que implica una situación de “imputabilidad disminuida” dentro de la escala penal de 8 a 20 años de prisión prevista para los delitos probados.

Otro violador de Centenario condenado

En el inicio de esta semana, se confirmó el castigo que deberá cumplir otro violador de Centenario, que abusó de un niño en reiteradas ocasiones.

Por pedido de la fiscal del caso Carolina Mauri, el abusador fue condenado a seis años de prisión efectiva por violar a un niño de su entorno, en dos viviendas de la ciudad de Centenario.

Para solicitar la condena, Mauri valoró como agravantes la edad de la víctima y el concurso de dos delitos. Como atenuantes, la fiscal tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales computables y la asunción de responsabilidad por parte del condenado,

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia Andrea Rapazzo, quien intervino como querellante institucional en representación de la víctima, adhirió al monto de la pena requerido por la fiscal del caso.