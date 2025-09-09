San Martín de los Andes: condenaron a un abusador serial que violó a su expareja

El acusado enfrentó un juicio oral y no solo se le atribuyó un ataque sexual que tuvo como víctima a la madre de su hijo sino también los manoseos a una menor.

Un hombre que violó a su expareja y también abusó de una adolescente fue declarado responsable de ambos hechos por un tribunal de San Martín de los Andes. En una próxima audiencia, se definirá la pena de prisión que deberá cumplir.

Por pedido del fiscal del caso Adrián De Lillo , un tribunal colegiado declaró penalmente responsable al acusado, identificado por sus iniciales como S.B. por dos hechos de abuso sexual: el primero fue en 2022, cuando intentó besar y tocó en sus partes íntimas a una adolescente de su entorno cercano; y el segundo fue en agosto de 2024, cuando abusó sexualmente de la madre de su hijo.

El juicio se extendió durante tres jornadas y concluyó la semana pasada. Tras cumplirse el plazo legal de deliberación, en el inicio de esta semana hábil se dio a conocer la resolución.

La justicia de San Martín de los Andes está al frente de la investigación del grave hecho de violencia de género.

La agresión sexual de mayor gravedad ocurrió el 14 de agosto de 2024, alrededor de las 18, en San Martín de los Andes. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el abuso se produjo en la vivienda del imputado, a donde la mujer llevó al hijo que ambos tienen en común. En ese marco, S.B, mandó al niño a jugar en el exterior de la casa y luego hizo ingresar a la víctima, la llevó por la fuerza hacia una habitación y cometió el abuso sexual.

Una adolescente tuvo que escapar corriendo

S.B. también fue juzgado por un hecho previo, cometido en septiembre de 2022, cerca de la medianoche, en el exterior de su casa en San Martín de los Andes, cuando abusó sexualmente de una adolescente de su entorno cercano mediante tocamientos.

De Lillo y Sura probaron en el juicio que mientras la víctima subía unas escaleras, el condenado la tomó por sorpresa e intentó besarla en dos oportunidades. La menor se resistió y le advirtió que estaba haciendo “las cosas mal”. La respuesta de S.B. fue pedir disculpas y abrazarla, momento en el que, nuevamente de manera intempestiva, intentó besarla y la tocó sin su consentimiento, por lo que la adolescente escapó corriendo.

fiscal adrian de lillo.jpg

El tribunal, integrado por los jueces Leticia Lorenzo, Maximiliano Bagnat y Juan Pablo Balderrama, coincidió con las acusaciones presentadas y declararon la responsabilidad penal de S.B. por los delitos de abuso sexual con acceso carnal (artículo 119, tercer párrafo, y 45 del Código Penal) y abuso sexual simple (artículos 119, párrafo primero; y 45 del Código Penal), ambos en calidad de autor.

El próximo paso será la realización de una audiencia de cesura, en la que las partes presentarán sus pedidos de pena antes de que se defina la condena. Además, el condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS).

Otro grave caso de abuso en San Martín de los Andes

Durante esta semana, se inició otro proceso por la violación de una adolescente en San Martín de los Andes. El juicio se lleva a cabo en Cutral Co debido a que gran parte de los testigos viven en esa ciudad. El MPF buscará probar en el juicio que, entre el 8 y el 12 de febrero de 2021, el acusado abusó sexualmente de una adolescente en dos oportunidades e intentó hacerlo en una tercera. Fue durante un periodo de vacaciones y mientras ambos se encontraban alojados en un complejo de departamentos de la localidad cordillerana.