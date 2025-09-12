Comenzó el examen de admisión para prestadores turísticos de pesca deportiva

Se realizó en la sede de Universidad Tecnológica Nacional de Junín de los Andes. Participan 48 profesionales.

Se desarrolló este viernes en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Junín de los Andes la instancia teórica del examen de admisión para prestadores turísticos de pesca deportiva .

Según se informó oficialmente, de la apertura de la actividad participó el ministro de Turismo de la Provincia, Gustavo Fernández Capiet , quien dio la bienvenida a los inscriptos y destacó “el gran interés demostrado por la importante cantidad de participantes en esta convocatoria, que fortalece el desarrollo del producto pesca deportiva en Neuquén”.

En total fueron 48 los profesionales que participaron de la evaluación escrita, en la que se midieron conocimientos vinculados con la actividad y su entorno. La instancia práctica tendrá lugar el sábado en el río Chimehuin, donde los postulantes completarán la segunda parte del examen.

image

Puesta en marcha

El curso de formación para prestadores de pesca deportiva dará inicio el viernes 19 de septiembre de 15 a 19 y continuará el sábado 20, de 9 a 12, en el edificio histórico del Parque Nacional Lanín, ubicado en Emilio Frey 749 de San Martín de los Andes.

Trekking

Por otra parte se informó que este sábado 13 de septiembre se realizará la segunda fecha del cronograma de salidas de trekking por Chos Malal y sus alrededores.

En esta ocasión, la propuesta invita a descubrir la belleza del Cajón del Arroyo Chapua junto con el guía y prestador habilitado Denis Álvarez, de Trekan Experiencias de Montaña, en una jornada que combina deporte, contacto con la naturaleza e interpretación del patrimonio local.

image

El recorrido tiene una distancia total de 10 kilómetros con un desnivel de 440 metros, dificultad técnica baja y dificultad física media. La duración estimada es de siete horas, incluyendo paradas estratégicas para disfrutar del paisaje y realizar actividades de interpretación del entorno. El punto de inicio y finalización será el puesto de la familia Cabrera en Chapua, ubicado a unos 35 kilómetros del centro de Chos Malal.

Durante la caminata, los participantes podrán conocer más acerca de los procesos geológicos que dieron origen a este imponente paisaje, con una mirada didáctica y lúdica que promueve, tanto el aprendizaje como la valoración de la preservación del lugar para las futuras generaciones.

Estas salidas forman parte de una propuesta que la municipalidad de Chos Malal impulsa de manera mensual junto a guías profesionales habilitados.

El objetivo es garantizar que cada salida cuente con un guía responsable y un acompañante, fortaleciendo la seguridad de la actividad, al tiempo que se fomenta la participación de la comunidad local y de visitantes. De esta forma, se busca que los participantes recorran sitios cercanos de la mano de expertos, en una experiencia planificada y controlada que resalta la importancia de la conservación del entorno natural.

La próxima salida del cronograma será en octubre y estará a cargo del guía Alan Fuentes, de Alanvron Expediciones.