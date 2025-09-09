Desbarataron un aguantadero: secuestraron un arma y hasta rescataron a un caballo

Una persona mayor de edad fue demorada en el operativo en Plottier. Un veterinario policial deberá visitar periódicamente al caballo.

La Policía logró desbaratar un aguantadero y procedió al secuestro de distintos elementos vinculados a causas recientes por robos . Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía de Robos y Hurtos y contaron con la participación de un conjunto de fuerzas de seguridad.

Las diligencias a cargo de efectivos de la Comisaría Séptima, Bomberos, la Metropolitana, UESPO, Brigada Periferia I y la División Montada y Canes se realizaron en el marco de una serie de allanamientos simultáneos realizados este martes por la mañana en Plottier.

El operativo requirió una gran cantidad de móviles policiales que ingresaron de improvisto a distintos domicilios de la ciudad, en el marco de investigaciones abiertas por hechos de robo ocurridos en los últimos días.

En una de las viviendas, los agentes hallaron una bomba eléctrica, cables subterráneos, un arma larga calibre 22 con municiones y una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente en la provincia de Río Negro, vinculada a una causa por robo calificado y lesiones. En ese lugar, además, fue demorada una persona mayor de edad.

Lograron rescatar a un caballo

En otro de los procedimientos, realizado en una vivienda distinta, se identificó a los ocupantes y se incautaron bombas centrífugas, una bomba de agua de alta presión y alrededor de 25 metros de cableado. Todos esos elementos quedaron bajo custodia judicial para determinar su relación con las causas en trámite.

En paralelo, según informó la Policía, la Fiscalía de Delitos Ambientales intervino en un domicilio donde se constató el mal estado de un caballo de aproximadamente 15 años. El animal presentaba signos de desnutrición y quedó bajo resguardo judicial en el mismo lugar, con la supervisión de un veterinario policial que deberá controlar periódicamente su evolución.

Los operativos concluyeron cerca del mediodía y todos los objetos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia para avanzar en las investigaciones correspondientes.

Atraparon a un ladrón de Zapala: usaba su casa como aguantadero

Un delincuente que protagonizó una seguidilla de robos en casas particulares y comercios fue atrapado por el personal de la Comisaría 48 de la ciudad de Zapala. De acuerdo a la Policía, el detenido habría cometido múltiples hechos, pero hasta el momento había logrado evitar su aprehensión.

El procedimiento que permitió la detención del ladrón se concretó en la madrugada del sábado, cuando las fuerzas de seguridad se movilizaron por el robo de un celular a una empleada de un comercio. Según el relato de la víctima, un hombre se hizo pasar por cliente y, apenas se distrajo, sufrió la sustracción de su teléfono.

En esas circunstancias, el sospechoso buscó alejarse de manera rápida. Sin embargo, en el cruce de las calles Río Negro y Corrales, fue interceptado por un móvil policial. El delincuente quiso escapar, pero no fue lejos. En apariencia, había logrado robar de domicilios particulares otros elementos como mochilas, ropa y hasta una máquina de coser.

allanamientos zapala La Policía de Zapala logró recuperar varios de los elementos sustraídos por el delincuente. Gentileza Policía del Neuquén

Debido a que el detenido estaba bajo sospecha por varios hechos delictivos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó un allanamiento en su vivienda y los uniformados lograron dar con un importante botín donde se destacaban un compresor, un criquet, pistolas neumáticas, taladros, una amoladora, mamelucos y otros objetos. Finalmente el detenido fue notificado de la apertura de una causa por delitos como hurto y encubrimiento.