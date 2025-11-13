Robaron tarjetas de autos estacionados en el shopping de Jumbo, las usaron y los atraparon

Los ladrones cometieron los hechos valiéndose de inhibidores de señal para abrir los vehículos estacionados en un conocido shopping neuquino.

La Policía logró dar con al menos dos delincuentes vinculados a hurtos con inhibidores registrados días atrás en un shopping del oeste capitalino . Los sospechosos se delataron al realizar compras con las tarjetas sustraídas, lo que guió a los efectivos a cargo de la investigación hasta ellos. Los detalles de los hechos.

De acuerdo a la información brindada por la Policía, los allanamientos se concretaron el martes y tuvieron su génesis en una serie de hurtos con inhibidores registrados el pasado sábado 8 en la playa de estacionamiento del Portal Patagonia Shopping , de calle Juan Julián Lastra al 2400.

Tras la sustracción de pertenencias como dinero, documentación y tarjetas de los autos afectados , se denunciaron también compras fraudulentas , todo accionar de los delincuentes, que para su mala suerte, colaboraron sin quererlo con la investigación de la Oficina de Investigaciones Zona Sur para ubicarlos.

Las medidas fueron dispuestas por la Fiscalía de Robos y Hurtos, realizadas por personal de la Comisaría 17 y contaron con la colaboración de efectivos del Departamento UESPO, Departamento Seguridad Metropolitana y la Oficina de Investigaciones de la Comisaría Segunda.

Comisaría 17 La Sirena.jpg Personal de la Comisaría 17 comprobó que la ladrona cipoleña tenía un pedido de captura.

Como resultado de los procedimientos, fueron identificadas dos personas mayores de edad y se produjo el secuestro de distintos elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, equipos de comunicación, inhibidores de señal, municiones y mercadería adquirida de forma fraudulenta con las tarjetas de los damnificados por los hurtos.

También fueron incautados dos vehículos presuntamente utilizados en los robos, además de sustancias con apariencia de estupefacientes, lo que motivó la intervención del Departamento Antinarcóticos para analizar y secuestrar cada hallazgo.

Durante la tarde, personal del Departamento Criminalística efectuó la requisa de los vehículos secuestrados, hallando documentación, herramientas tipo ganzúa (presumiblemente para abrir vehículos) y dispositivos electrónicos.

"Las investigaciones continúan a fin de determinar la posible vinculación de los sospechosos con otros hechos de similares características registrados en la ciudad", informaron desde la fuerza.

Robó en un shopping de Neuquén y quedó escrachado en las cámaras

El Portal Patagonia Shopping de Neuquén ya había sido escenario de un hecho de inseguridad días atrás que quedó captado por las cámaras de seguridad de un local, cuando un hombre aprovechó que la empleada se encontraba atendiendo a una clienta para llevarse carteras y otros accesorios de un comercio.

El episodio ocurrió el martes de la semana pasada cerca del mediodía, en Ramira, un local de accesorios ubicado en el shopping de Juan Julián Lastra. El comercio está en una isla en los pasillos del shopping, por lo que los productos se encuentran exhibidos en los cuatro lados del stand.

Al momento del robo, la empleada estaba de espaldas atendiendo a una clienta. La secuencia, que duró apenas unos pocos segundos, quedó registrada en las cámaras de seguridad.

robo shopping 3

En las imágenes se puede ver como, sigilosamente, el delincuente se acerca con un carrito de supermercado y se coloca del lado opuesto al que se encontraba la empleada mostrando productos. Luego, el hombre comienza a cargar cosas en el carrito y sin llamar la atención de los presentes, se aleja caminando con el botín.

Tras notar el faltante y revisar las cámaras, recurrieron al personal de seguridad del establecimiento, pero sin obtener mayor respuesta. En cuanto a la denuncia policial, por el momento no fue realizada ya que dudan sobre si obtendrán soluciones por parte de las autoridades.

Según detalló la dueña de Ramira en diálogo con LM Neuquén, hasta el momento pudieron identificar que faltan dos carteras de aproximadamente $150.000 cada una y un exhibidor de aros completo que había sido repuesto hace poco.