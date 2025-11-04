Robó en un local de un shopping de Neuquén y quedó escrachado en las cámaras de seguridad

El episodio ocurrió este martes en un local de accesorios, mientras la empleada se encontraba atendiendo a una clienta.

Un nuevo hecho de inseguridad quedó captado por las cámaras de seguridad de un local , cuando un hombre aprovechó que la empleada se encontraba atendiendo a una clienta para llevarse carteras y otros accesorios de un comercio ubicado en el Jumbo.

El episodio ocurrió este martes cerca del mediodía, en Ramira , un local de accesorios ubicado en el Portal de la Patagonia . El comercio está en una isla en los pasillos del shopping, por lo que los productos se encuentran exhibidos en los cuatro lados del stand.

Al momento del robo, la empleada estaba de espaldas atendiendo a una clienta. La secuencia, que duró apenas unos pocos segundos, quedó registrada en las cámaras de seguridad.

En las imágenes se puede ver como, sigilosamente, el delincuente se acerca con un carrito de supermercado y se coloca del lado opuesto al que se encontraba la empleada mostrando productos. Luego el hombre comienza a cargar cosas en carrito y sin llamar la atención de los presentes, se aleja caminando con el botín.

Tras notar el faltante y revisar las cámaras, recurrieron al personal de seguridad del establecimiento, pero sin obtener mayor respuesta. En cuanto a la denuncia policial, por el momento no fue realizada ya que dudan sobre si obtendrán soluciones por parte de las autoridades.

Qué dijeron desde el local

Según detalló la dueña de Ramira en diálogo con LMNeuquén, hasta el momento pudieron identificar que faltan dos carteras de aproximadamente $150.000 cada una y un exhibidor de aros completo que había sido repuesto hace poco.

"Me di cuenta porque un chico del local de enfrente me aviso que se me había caído un arito", contó la empleada. Según relató, el chico le dio el aro en la mano y cuando lo fue a acomodar en su lugar, le llamó la atención que hubieran más accesorios desparramados por la mesa y el piso.

robo shopping 4

"Cuando hago el escaneo completo me doy cuenta de que faltaban cosas, estamos contantemente arreglando y acomodando constantemente y sabía exactamente que faltaba", explicó y agregó que siempre está atenta a la gente que circula por el lugar, pero que el delincuente la encontró desprevenida ya que justo estaba mostrándole productos a una clienta. "No lo vi, ni lo escuché, fueron segundos", dijo.

"Me siento muy indignada, nosotros pagamos alquiler, sueldos, impuestos, todo. Es muy difícil emprender", lamentó la dueña y agregó que "casi no se ven las ganancias, las ventas no van bien y encima sucede esto, es preocupante y da mucha tristeza".

Este hecho de inseguridad deja en evidencia la gravedad de la situación que tienen que vivir día a día los comerciantes: por un lado las dificultades económicas que atraviesan los distintos rubros, y por el otro los eventos delictivos de los cuales son víctimas.