Llegaron a Neuquén de visita y a las pocas horas les robaron la camioneta en el Paseo de la Costa

Todo ocurrió este domingo, frente al Centro de Convenciones de Domuyo. La familia damnificada vive en la provincia de Buenos Aires.

Una familia que visitó el Paseo de la Costa denunció que les robaron la camioneta que habían dejado estacionada en una de calles internas. Como en el lugar no quedaron rastros de vidrios rotos, sospechan que el robo fue cometido con un inhibidor de señal.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda alrededor de las 19 horas por Hipólito Alcorta , que estaba de visita, y actualmente reside en una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Su hija, Cecilia, indicó a LM Neuquén , que dentro de la camioneta había un bolso con ropa, una caja de herramientas, todos los papeles del vehículo y la billetera con sus documentos, tarjetas y dinero.

Una joven de 18 años fue detenida por personal de Comisaría Segunda.

Sospechas del robo con inhibidor de señal en el Paseo de la Costa

Hipólito y Cecilia, padre e hija, relataron que habían concurrido a unos de los bares ubicados en frente al río Limay para disfrutar allí de la reunión familiar, pero a raíz del hecho de inseguridad, el paseo terminó en angustia y preocupación.

"El robo fue este domingo a las 18, en el Paseo de la Costa, cuando estacionamos cerca del salón de Convenciones Domuyo y nos fuimos a tomar un café, en una hora ya no estaba la camioneta", señaló Cecilia. En absoluta perplejidad se quedaron con las llaves en la mano.

En su lugar había estacionado una traffic ocupada por unas personas: "le consultamos si habían visto algo y nos dijeron que cuando ellos entraban salía una camioneta y ocuparon ese lugar porque estaba repleto de autos".

Acto seguido ubicaron a un policía a pie que patrullaba el lugar, y luego se sumaron más policías que acudieron alertados por el primero que les tomaron los datos. "La buscamos, pero había un mundo de gente caminando como de autos estacionados", indicó.

Por su parte, las autoridades les indicaron que realizaron un primer relevamiento del tótem ubicado en avenida Olascoaga en sentido al río, pero no hubo resultados positivos sobre la patente. "En el registrador de patente no aparecía lo que puede ser que le sacaron la patente o todavía no pasaron por ahí", manifestó la mujer.

Al respecto de la metodología del robo, señaló que sospechan que los delincuentes utilizaron un inhibidor de señal. "A mí me han robado cuando era más chica, pero esto nos resorprendió, más allá de que se comenta que están robando un montón, no pensamos que pasaría, mucho menos con tanta gente, porque había chicos andando en rollers, patineta, mucha gente caminando".

En tanto, indicó que cuando acudieron a la policía en el Paseo de la Costa la reacción también les sorprendió: "ellos no se sorprendieron, nos dijeron que habían detectado ya gente manoteando picaportes de autos para ver si estaban abiertos, casi que estaban esperando que suceda".

"Le pusimos la alarma, creemos que han usado un inhibidor, y no han roto la ventanilla para entrar justamente porque había mucha gente", manifestó.

El mal trago ocasionó un gran perjuicio más allá del esperado, porque su padre de 70 años estaba de visita. "Está viviendo en Pinamar, había llegado el mismo domingo de viaje, como nos dijeron que es muy probable que aparezca, pero hasta ahora nada, ni una noticia, él tiene que volver, así que se sacó los pasajes de colectivo y volverá cuando la encuentren".

Ante cualquier información relacionada con el paradero de la camioneta Nissan Frontier 4x4 blanca, patente AE 877 ZP, sin jaula antivuelco, solicitaron comunicarse al 2995286440.