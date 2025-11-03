Impactante: el video del conductor borracho que casi provoca una tragedia en la Ruta 151y terminó en un canal

Las imágenes muestran cómo una camioneta circula de carril en carril y los autos que venían de frente deben esquivarla para no chocar. El conductor, tenía 1,67 gramos de alcohol en sangre.

El video muestra con crudeza la situación alarmante que casi termina en tragedia.

El video que comenzó a circular en las últimas horas en redes sociales muestra una secuencia que pudo terminar en tragedia sobre la Ruta Nacional 151, a pocos kilómetros de Cipolletti.

En las imágenes se observa cómo una camioneta Toyota se cruza de carril una y otra vez, mientras los vehículos que circulan en sentido contrario se ven obligados a esquivarla para evitar un choque frontal. El registro, grabado por otro automovilista, deja en evidencia el peligro extremo y el desconcierto que generó la maniobra del conductor.

Según contaron quienes transitaban por la zona, el hombre condujo varios kilómetros haciendo zigzag por la cinta asfáltica , en algunos tramos por el carril contrario y en otros de banquina a banquina.

Manejaba una camioneta totalmente borracho por la Ruta 151 y cayó a un canal

Milagrosamente no chocó con nadie, hasta que finalmente perdió el control del vehículo y terminó cayendo dentro de un canal de riego que corre paralelo a la ruta, a unos 3 kilómetros del ingreso a Cipolletti.

Estaba totalmente alcoholizado

El conductor, de 33 años y oriundo de Cinco Saltos, quedó atrapado dentro del habitáculo y fue rescatado por personas que se detuvieron a auxiliarlo. Los testigos aseguraron que casi no podía mantenerse en pie y que presentaba un evidente estado de ebriedad.

Minutos después arribó personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que le practicó el test de alcoholemia y confirmó lo que todos sospechaban: el resultado arrojó 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los valores más altos registrados el fin de semana en la región.

Camioneta borracho 3

Controles y advertencia policial

Desde la dependencia policial informaron que durante el fin de semana realizaron operativos de control en las rutas 22, 151, Tercer Puente y la provincial 65.

En total inspeccionaron 898 vehículos, labraron 11 actas de infracción y retuvieron 4 rodados por alcoholemia positiva, entre ellos la camioneta del conductor que protagonizó el incidente.

“Este tipo de situaciones pueden terminar en tragedia”, alertaron desde Seguridad Vial, y recordaron que ante la presencia de conductores en estado de ebriedad se debe llamar de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.