Golpe a traición y caos en la costanera: el video que volvió a encender la alarma en Viedma

Violenta gresca entre varios jóvenes en la costanera de la capital de Río Negro. Impactantes imágenes.

Triste y brutal pelea en Viedma, en la madrugada del sábado.

“La pelea de todos los fines de semana, habitual”, así describió un vecino lo que volvió a ocurrir en la costanera de Viedma durante la madrugada de este sábado, entre la Avenida Villarino y la calle Saavedra. En un video que circula en redes sociales se observa una violenta contienda entre varios jóvenes, en medio de gritos y empujones, que terminó con uno de ellos herido en el suelo.

A partir del material, se puede apreciar cómo un sujeto atacó al principal damnificado por atrás, y le propinó un golpe en la nuca con un objeto contundente, que lo dejó desmayado en el piso. El ataque, a traición, terminó con personal médico atendiendo a la víctima.

Según los primeros testimonios, todo se originó tras una discusión a la salida de un boliche. La situación se descontroló rápidamente y derivó en golpes y corridas. Minutos después, personal policial y de salud acudió al lugar para asistir al joven herido, que se encontraba inconsciente.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho expresaron su preocupación por la reiteración de episodios similares en la zona ribereña, especialmente los fines de semana, con un excesivo consumo de alcohol como detonante.

Ayer también se produjo una pelea que terminó con disparos en las calles 19 y 20 del barrio Lavalle de esta capital, lo que aumenta el nivel de preocupación por la violencia acaecida, mayormente entre jóvenes descontrolados.