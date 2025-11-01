Se quisieron hacer los malos con un video a los tiros y la Policía les allanó los aguantaderos

Los pistoleros bajo sospecha viven en Colonia Rural Nueva Esperanza y habían difundido intimidantes imágenes. En un operativo, se incautaron varios elementos.

En los allanamientos realizados en Colonia Rural Nueva Esperanza, fueron incautados dos inhibidores de señal de alarma.

Una banda de pistoleros bajo sospecha por una serie de intimidantes videos fue objeto de una minuciosa investigación y este viernes, en horas de la mañana, se concretaron tres allanamientos con resultado positivo.

El comisario inspector Alejandro Cares confirmó a este diario el despliegue realizado por la mañana y que se concentró en el Loteo 34 de Colonia Rural Nueva Esperanza. Efectivos de Investigaciones de la Comisaría 20 , además de sus pares de Metropolitana , encabezaron el procedimiento que se llevó a cabo en tres aguantaderos.

De acuerdo a lo manifestado por Cares, días atrás, tomaron conocimiento de personas armadas efectuando disparos contra el nuevo cementerio situado en jurisdicción de la Colonia Rural Nueva Esperanza. A partir de esta situación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso varias medidas investigativas para identificar a los protagonistas de un video que circuló por redes sociales. “Subieron videos con armas de fuego”, resaltó el jefe policial.

Los allanamientos concretados este viernes dieron un resultado muy positivo porque no solo se encontraron réplicas de armas de fuego y municiones sino también inhibidores de alarmas de vehículos, motos robadas y un centenar de plantines de marihuana.

En cuanto a los sospechosos, un hombre fue demorado y trasladado a una unidad policial, donde quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

Disparos contra el nuevo cementerio

A la hora de brindar otros detalles de los videos que circularon por redes sociales, Cares precisó que se observa a un grupo de personas efectuando disparos contra la estructura del nuevo cementerio de Colonia Rural Nueva Esperanza, en la margen sur. El comisario aclaró que “se hizo una inspección ocular y se comprobaron los impactos”.

En cuanto al hallazgo de los plantines de Cannabis sativa, fue necesario convocar a los integrantes del Departamento Antinarcóticos, que se encargaron de la incautación de las macetas y la notificación al propietario del domicilio por infracción a la Ley 23.737.

comisaria 20 parque industrial

Cares apuntó que el trabajo se extendió hasta cerca del mediodía y que no se registró ningún tipo de incidente. En este marco, agradeció la colaboración de los vecinos y sus aportes para mejorar la seguridad en ese sector de la ciudad.

Otra moto recuperada por la Motorizada

Una vez más, un rápido despliegue de los efectivos de la División Motorizada terminó con el secuestro de una moto robada y la detención de un delincuente.

El procedimiento se desarrolló el jueves por la noche, en jurisdicción de la Comisaría 18 de esta capital. Dos hombres que se movilizaban en una moto huyeron en forma rápida al ver a los agentes de la Motorizada y se inició una persecución, que terminó en Casimiro Gómez y 1º de Enero. En ese sector, uno de los sospechosos logró alejarse a la carrera pero su cómplice fue reducido.

La moto, de 250 centímetros cúbicos, fue motivo de una minuciosa inspección y se comprobó que tenía un pedido de secuestro de la Comisaría 17 y la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Frente a la irregularidad, el vehículo fue incautado y el delincuente fue trasladado a la unidad policial.