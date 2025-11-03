Impactante video: mataron a un adolescente de 15 años de una puñalada en una pelea

El fatal enfrentamiento fue grabado en un video que ya analiza la Justicia. El atacante también es menor de edad.

La pelea duró menos de 2 minutos y terminó con la vida de un joven.

Un adolescente de 15 años murió tras recibir una puñalada durante una pelea en la calle contra otro adolescente . El enfrentamiento empezó con golpes de puño y terminó con cuchillos.

Todo sucedió en la ciudad bonaerense de Necochea , frente al Complejo Casino, ante la presencia de otros jóvenes que grabaron lo ocurrido y lo difundieron por redes sociales. El homicida, de 17 años, fue detenido por la Policía Bonaerense. En tanto, el video ya se encuentra en manos de la Justicia.

El ataque ocurrió en la medianoche del viernes en el estacionamiento de Avenida 2, donde se puede ver a los adolescente enfrentándose entre gritos y risas de quienes observaban. En medio del forcejeo, uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló al otro en la ingle. El arma cayó al piso, pero un testigo la levantó y se la devolvió al agresor.

Un adolescente fue asesinado de una puñalada durante una pelea en Necochea

"¿Está sangrando?": el momento en que se dan cuenta de la fatalidad

Nadie intentó separar, ni pedir ayuda ni frenar lo que estaba pasando en los casi 2 minutos que dura la pelea. Entre quien filma y los protagonistas del altercado no se pudo ver claramente el terrible final. Sólo uno de ellos ríe y se escucha una queja. Las risas desaparecieron cuando el atacante corre y se ve al otro joven sacarse el arma blanca.

"¿Está sangrando?", pregunta alguien, mientras otro joven se acerca al chico de buzo negro y comprueba que había sido lastimado y que en la vereda se veían gotas de sangre. Lo que parecía ser diversión para el resto, ahora era solo preocupación.

Según consignaron medios locales, cuando la Policía y el SAME llegaron al lugar, tras un llamado al 911. La víctima, de 15 años, estaba inconsciente debido a la lesión de arma blanca.

adolescente pelea necochea

El trágico momento en que el menor falleció

Ante ese panorama, decidieron trasladarlo de urgencia al hospital municipal, donde fue operado, quedó en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, horas después se confirmó su muerte.

Durante el operativo policial se llevó a cabo la detención del atacante como también el secuestro de una remera ensangrentada, un cuchillo de mango de madera y un punzón casero, que habrían sido enterrados en la arena junto al murallón donde tuvo lugar la pelea.

Mientras tanto, el presunto atacante, que de acuerdo con información publicada por medios necochenses tiene 17 años, fue aprehendido en el lugar de la pelea y trasladado al Centro de Contención de Menores de Batán.

necochea adolescente puñalada

Tanto los vecinos como comerciantes del lugar se mostraron preocupados por estas peleas nocturnas en la ciudad balnearia. "Se ven peleas cada sábado y nadie hace nada", declaró un testigo al medio local Noticias de Necochea.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción n°4 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Necochea, a cargo de la fiscal Verónica Posse, como "homicidio calificado por el uso de arma blanca".

Según revelaron, la fiscal Posse espera el resultado de la autopsia mientras toma testimonios de los que estaban presentes para determinar si hubo instigadores o colaboradores en el crimen de Bautista.