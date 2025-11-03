Villa La Angostura: golpe a narcos que tenían copada una amplia zona y fraccionaban éxtasis

Más de medio centenar de efectivos trabajó en el procedimiento, que terminó con cinco demorados y un secuestro de drogas, balanzas y tres millones de pesos.

En uno de los kioscos narco de Villa La Angostura fue hallado éxtasis líquido, listo para fraccionar.

El combate contra el narcomenudeo en distintos puntos de la provincia no se detiene y durante el último fin de semana, con un despliegue que involucró a más de medio centenar de efectivos, fueron desbaratados varios kioscos narco que funcionaban en dos barrios de Villa La Angostura. Además de drogas comunes como cocaína y marihuana, se incautó una importante cantidad de éxtasis listo para fraccionar.

Mientras las denuncias a la aplicación Neuquén Te Cuida se reiteran, también la División Antinarcóticos está llevando a cabo una intensa tarea investigativa para reunir elementos de prueba en relación a personas ligadas a la comercialización de estupefacientes. Justamente, el comisario mayor Nelson Peralta, a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía neuquina, destacó a este diario que la última pesquisa en Villa La Angostura fue de carácter “híbrido”, es decir, sumaron datos aportados por particulares más un paciente seguimiento de los sabuesos de las fuerzas de seguridad provinciales enfocado en los sospechosos de la venta de drogas.

De esta forma, se lograron individualizar cinco puntos de venta distribuidos en los barrios El Mallín y Norte, que registraban un movimiento permanente de clientes a lo largo del día. Igualmente, junto con la fiscalía de la Cuarta Circunscripción, a cargo de Gastón Ávila, se analizaron los mejores momentos para realizar el procedimiento y que los narcos no lograran desprenderse de la droga u ocultarla. Por este motivo, se resolvió avanzar con un operativo nocturno, a partir de las 19 del sábado pasado. “Villa La Angostura es chico, era todo un desafío”, reconoció Peralta, al referirse a la movilización de 55 hombres con el fin de llevar a cabo el operativo antinarcos.

Droga por "un valor de 6 millones de pesos"

Un juez se encargó de librar cinco órdenes de allanamiento y la División Antinarcóticos Zona Sur, junto con pares de Cutral Co, Zapala y las brigadas de La Angostura y Junín de los Andes, irrumpieron en las casas utilizadas para la venta de drogas.

El resultado del procedimiento fue altamente exitoso. No solamente se encontraron más de 100 dosis de cocaína y marihuana listas para la venta sino éxtasis en estado líquido. “Es droga por un valor de 6 millones de pesos”, explicó Peralta.

kiosco narco Villa La Angostura Gentileza Policía del Neuquén

En la inspección no se encontraron armas de fuego ni tampoco se dispuso el secuestro de vehículos. Sin embargo, el principal sospechoso y que manejaría los disitntos puntos de venta, fue apresado. Es un hombre de 35 años y enfrentará una acusación por infracción a la Ley 23.737. Por otra parte, fueron demoradas dos mujeres de 33 y 42 años y otros dos hombres, de 26 y 37 años.

Peralta aclaró que más allá de la envergadura del procedimiento, la tarea se concretó sin inconvenientes, “todo tranquilo”.

En cuanto a otros elementos secuestrados, destacó las balanzas digitales y un poco más de 3 millones de pesos en efectivo.

Vecinos muy conformes con la tarea policial

Los investigadores sospechan que los kioscos narco desplegados en los dos barrios tenían copado el territorio con la venta de drogas y que gran parte de la clientela era gente joven.

Debido a que el operativo se extendió hasta las primeras horas del domingo, muchos vecinos se acercaron y mostraron su agradecimiento al personal de Antinarcóticos porque no desconocían que los detenidos vendían drogas aunque no podían hacer mucho más allá de una serie de denuncias anónimas. En este aspecto, Peralta resaltó que varias personas que viven en las cercanías se mostraron “muy contentas con el trabajo que se hizo”.