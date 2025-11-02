"Ferrari Cavalcade Adventure": Villa la Angostura podrá disfrutar de la exhibición de 60 autos exclusivos

Lujosos autos de marca Ferrari recorrerán la ruta de los Siete Lagos y harán una exhibición en Avenida Arrayanes. Cómo es el itinerario y cuándo podrás verlos.

Ferrari hará su paso por la Patagonia y pondrá a las ciudad del sur como punto de visita para personas de alto poder adquisitivo.

Villa La Angostura será una de las paradas destacadas de la "Ferrari Cavalcade Adventure 2025" , un evento internacional que reunirá a 60 vehículos de lujo y más de un centenar de participantes provenientes de distintos países. No se trata de una competencia ni de una exhibición de velocidad, sino de un viaje pensado para disfrutar la conducción y el paisaje con el sello inconfundible del Cavallino Rampante.

La caravana recorrerá parte de la Patagonia argentina entre el 16 y el 24 de noviembre , y pasará por algunos de los paisajes más emblemáticos de la región antes de continuar hacia el sur. Los vehículos recorrerán Bariloche y de allí el Camino de los Siete Lagos pasando por Villa la Angostura, para luego continuar por El Calafate y Ushuaia. Es la primera vez que el evento tiene formato "Adventure" , es decir que transcurre como travesía en vez de concentrar todas las actividades en una ciudad.

Según confirmaron desde la organización, el martes 18 de noviembre , los vecinos de Villa la Angostura y turistas podrán disfrutar de la exhibición de las Ferrari más exclusivas del mundo, que circularán por la Avenida Arrayanes entre las 11 y las 12 horas . Durante ese lapso, se realizará un corte de tránsito preventivo para garantizar la seguridad y permitir que la ciudad pueda observar los vehículos de cerca.

ferrari f50 tour 1 copia Los encuentros de coleccionistas de Ferrari son un clásico en todo el mundo. Foto: Ferrari

Con el paso de Ferrari por los Siete Lagos, Villa se posiciona como un destino de alto nivel

Durante algunas partes de este trayecto, los vehículos serán transportados en camiones de alta seguridad mientras que sus propietarios se moverán a través de vuelos privados, tanto por seguridad como por comodidad. Este formato "Adventure" que adquirió la exhibición de la marca italiana está centrado en la travesía y descubrimiento de la naturaleza patagónica.

El evento fue declarado de interés turístico nacional por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, y se espera que genere un fuerte impacto en la promoción del turismo de lujo en la región. "El evento genera un fuerte impacto en mercados de alto poder adquisitivo, promoviendo la inversión y el desarrollo económico local", aseguró el secretario Daniel Scioli.

El presidente de Canossa Events, organizadora del evento para Ferrari, se reunió con Scioli para recibir la resolución oficial. En ese marco, el funcionario destacó que esta propuesta posiciona a la Argentina como destino de turismo de lujo, además de atraer inversiones y potenciar la visibilidad internacional del país en redes oficiales de Ferrari y su revista global.

Cavalcade Ferrari Cavalcade Ferrari. Foto: Ferrari.

Cada participante abonó una inscripción cercana a USD 98.000, tarifa que incluye ocho noches de alojamiento en hoteles cinco estrellas, vuelos privados, traslados en camiones y ferries, asistencia técnica, actividades recreativas y un obsequio personalizado. Los hospedajes previstos incluyen el Faena Hotel (Buenos Aires), Llao Llao Resort (Bariloche), Xelena Hotel & Suites (El Calafate) y Arakur Ushuaia Resort & Spa.

Para participar de este evento se han inscripto turistas de Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Austria, Dinamarca, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, España e Italia, cada uno de los cuales se hace cargo de los gastos totales de la visita y el recorrido.

Con esta iniciativa, Villa La Angostura se posiciona nuevamente como un destino de alto nivel, combinando paisajes únicos, hospitalidad y eventos internacionales que la colocan en el centro de la escena turística patagónica.