Megaoperativo en el Alto Valle: desbaratan una banda narco con vínculos con clanes de Rosario

Una i nvestigación que se extendió por más de un año permitió desbaratar una banda narco que operaba en el Alto Valle y tenía conexiones con bandas de Rosario . Hubo diez detenidos , se secuestró una flota de vehículos y casi 80 millones en billetes, entre pesos y dólares. Hallaron casi un kilo de cocaína .

La Gendarmería Nacional concretó esta semana 13 allanamientos en Villa Regina, Ingeniero Huergo y Valle Azul. Fue el cierre de una investigación de 15 meses que incluyó análisis de datos, escuchas telefónicas y vigilancia aérea con drones para determinar los movimientos de los sospechosos, los centros de acopio y hasta un bosque de marihuana en la zona rural.

La causa tenía un principal sospechoso y a partir de su seguimiento se identificó a otros integrantes de la banda, sospechada de venta de drogas y lavado de activos.

La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca” del Poder Judicial avanzó sobre una organización narcocriminal con estructura de clan familiar y territorialidad en Rosario (Santa Fe), la cual distribuía drogas en localidades del Alto Valle rionegrino.

drone chacra droga

La investigación, informaron fuentes vinculadas a la causa, permitió identificar al líder de la banda delictiva y las maniobras de distribución de narcóticos que eran realizadas mediante la utilización de rodados de mediana y alta gama. También se determinó que había cómplices, familiares y amigos del líder que integraban la red de distribución o actuaban como testaferros.

En las maniobras delictivas se utilizaban cinco chacras del Alto Valle. Con el uso de drones se tomaron registros de las parcelas y se hallaron un invernadero y una plantación con cultivo activo de plantas de marihuana en diferentes etapa de crecimiento a muy pocos metros del río Negro.

Los allanamientos a la banda narco

Asimismo, los funcionarios obtuvieron información que vinculaba a la banda delictiva con operaciones de lavado de activos. Tras esos resultados, el Juzgado Federal de Roca, con conocimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), libró 13 órdenes de allanamientos simultáneos sobre inmuebles ubicados en la ciudad de Villa Regina y en las localidades de Ingeniero Huergo y Valle Azul.

Los uniformados pertenecientes de las diferentes unidades de la Gendarmería Nacional llevaron adelante las medidas judiciales y se dirigieron hacia los objetivos, en los domicilios encontraron: 989 gramos de cocaína, 2,765 gramos de cannabis sativa, 693 plantas (en diferentes etapas de crecimiento) y 60 semillas de marihuana, tres armas de aire comprimido y siete armas de fuego, 279 municiones de distintos calibres, 3.933.580 pesos y 51.933 dólares, 13 vehículos y demás elementos de interés para la causa.

allanamiento gendarmería armas

Por último, los efectivos detuvieron a 10 hombres (entre ellos al principal investigado) de nacionalidades argentina, chilena y paraguaya, quienes quedaron a disposición de la justicia Federal sospechados de narcotráfico y lavado de activos provenientes de la venta de drogas.

En este hecho, intervino la Unidad Fiscal de la ciudad de General Roca y la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (PROCUNAR).