Extrema crueldad animal: atropellaron a un perro y lo tiraron vivo por un precipicio

Un vehículo chocó al animal y en vez de brindarle asistencia veterinaria, lo arrojaron al barranco con vida.

Una desalmada situación se registró este miércoles en la rotonda de Lago Espejo de Villa La Angostura , en cercanías al Paso Internacional Samoré . Un vehículo que circulaba hacia el límite provincial, atropelló a un perro y luego lo arrojaron vivo por un barranco. Ciclistas y los Bomberos rescataron al animal con vida .

Los testigos directos del violento episodio fueron unos ciclistas que circulaban por el lugar . El animal fue arrojado por un precipicio boscoso con graves heridas y múltiples fracturas . Los ladridos de dolor se escuchaban hasta la ruta , lo que demostraba el grado de violencia del impacto.

Los ladridos permitieron identificar su localización, uno de los testigos intentó acceder al lugar para auxiliar al animal pero debido a la complejidad del terreno no pudo ayudarlo. Sin embargo, un ciclista manejó varios kilómetros hasta encontrar señal de telefonía móvil y emitió la denuncia del hecho.

El complejo operativo de rescate a cargo de los Bomberos

Solo unos minutos después, se hizo presente una dotación de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura y mediante un complejo operativo de rescate, logró rescatar al perro con vida. Según informaron desde el Cuerpo de Bomberos, el animal estaba en estado de shock y presentaba heridas graves y fracturas, pero fue estabilizado y trasladado con rapidez a una veterinaria.

maltrato animal allen Un perra fue rescatada en Allen con signos evidentes de desnutrición. Gentileza

Integrantes de Ayuda Animal Voluntaria indicaron que la rápida reacción y la empatía de los ciclistas fue clave para que el animal sea rescatado con vida. El hecho de que los ciclistas se hayan involucrado en la desalmada situación y accionar para alivianar el sufrimiento del animal, demuestra la humanidad de estas personas en contraposición ante el condenable accionar de los ocupantes del vehículo.

El animal y sus graves heridas

Según informó el medio local La Angostura Digital, en la actualidad el perro se encuentra fuera de peligro aunque sufre múltiples fracturas que necesitarán un tratamiento médico prolongado y cuidados especiales para su rehabilitación.

rescate animales (1)_16x9 Las denuncias sobre maltrato animal son claves para condenar la violencia hacia los animales.

Desde Ayuda Animal Voluntaria repudiaron enérgicamente el accionar de los responsables y remarcaron la importancia de la solidaridad ciudadana, y que se hayan involucrado vecinos, ciclistas, bomberos y profesionales veterinarios para este caso de extrema crueldad animal.

“No podemos seguir naturalizando la indiferencia ni la violencia hacia los animales. Cada acto de empatía cuenta, y cada denuncia es una forma de decir basta a la crueldad” indicaron desde la Protectora de Animales local.