Qué novedades hay sobre la muerte de un hombre en un desagüe de Plottier

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes, fue encontrado cerca de la medianoche por su hermano a 5 metros de su casa.

Un vecino de Plottier encontró su trágica muerte a escasos metros de la casa que compartía con su madre en el barrio La Esperanza , en el oeste de la vecina ciudad. Fue en el desagüe que cruzaba todos los días para salir por un puente precario de madera.

El comisario Rubén Pinchulef explicó que el hecho fue a dos cuadras de las calles Mansilla y Percy Clark, en un turbio desagüe que delimita el barrio de la zona de chacras.

“Se trata de un vecino que reside a escasos metros de donde se halló el cuerpo. Era una persona que sufría ataques de epilepsia y tenía algún problema con el alcohol. Se presume que pudo tener un ataque, cayó al desagüe y no pudo reincorporarse”, sostuvo el comisario Pinchulef a LMNeuquén .

Según agregó, la causa de la muerte del hombre de 44 años fue por sumersión sin signos de violencia. “Se ahogó. De hecho, cuando el bombero de la Policía ingresó al cauce para sacar el cuerpo, el agua le llegaba a la rodilla, era de unos 50 cm”, describió.

"Se le ocurrió mirar al desagüe"

Si bien el desagüe no era para nada profundo, el hombre no pudo reincorporarse y perdió la vida. El comisario indicó que se descartó la intervención de terceros una vez que el médico policial revisó porque “no había signos de criminalidad, ni otras lesiones, que puedan presumir otra hipótesis”.

Agregó que “podría haber pasado un auto, chocarlo, o sacarlo despedido hacia el desagüe, pero no tenía lesiones”.

El vecino solía salir a comprar, su hermano pasó a visitarlos y observó que eran aproximadamente las 17 y le extrañó que estuviera la bicicleta y los cigarrillos en la vereda. Entonces salió a buscarlo por el barrio.

No lo encontraba y “recién lo ubicó a las 23.30. Se le ocurrió mirar el desagüe, alumbró con el celular y vio el cuerpo. Estaba a unos 5 metros de su casa. Tras el puente, el portón y casa.

Del operativo de rescate del cuerpo también participaron buzos de la Policía neuquina, Criminalística y personal de Comisaría Séptima, además de profesionales del Cuerpo Médico Forense que retiraron el cuerpo de acuerdo al protocolo de conservación. Desde Bomberos se encargaron de brindar iluminación y colaborar con maniobras de extracción de la víctima.

Otro muerto ahogado

Dos patrulleros se apostaron en la Isla 132 hacia las 7 de la mañana de esste martes ante el cuerpo de un hombre muerto sobre la costa del brazo del río a la altura de la botera del club Santafesino. Fue descubierto por efectivos de Prefectura Naval Argentina durante el recambio de personal.

El hombre vestido con ropa color oscuro yacía sobre la tierra junto al río, visible desde el puente de la Isla, a 100 metros del mismo y en cercanía de la plaza saludable, dentro del circuito de bicisenda.