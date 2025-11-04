Rápido operativo para interceptar un camión en Avenida Alem ¿Por qué lo buscaban?

Un camión de grandes dimensiones transitaba por las calles de Cipolletti cuando fue identificado por un transeúnte y alertó a la policía sobre su hallazgo . El personal de la Comisaría 24° recibió el aviso de que el vehículo tenía pedido de secuestro , lo que motivó un operativo inmediato y la recuperación del rodado.

La situación fue alertada a través del Comando Radioeléctrico (CRE) cuando una persona informó que un camión con pedido de secuestro transitaba por las calles Maestro Espinoza y Mosconi en el barrio Rincón Lindo, en el ingreso a La Falda.

De inmediato, un móvil policial se dirigió al lugar y logró interceptar al camión en la intersección de Maestro Espinosa y avenida Alem , a solo cinco cuadras del lugar donde fue identificado.

El camión robado era de una empresa de Buenos Aires

Se trataba de un camión marca Iveco, que presentaba el dominio duplicado y registraba un pedido de secuestro vigente. El rodado es perteneciente a la empresa de transportes Mobilia, con sede en el partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. La empresa se dedica al transporte de productos, logística para eventos, montaje, desmontaje y servicio de mudanzas.

Robo en neuquén recuperación en cipo El camión distribuidor de snack fue robado esta mañana en Neuquén y recuperado en el Barrio del Trabajo, Cipolletti.

El vehículo, fue trasladado junto con su conductor a una unidad policial para su correcta identificación y verificación de la documentación. El pedido de secuestro había sido solicitado por el Juzgado Laboral N°1 de la ciudad de General Roca, lo que denota que el robo del rodado se efectuó en esa ciudad vecina y se recuperó en Cipolletti. El conductor por su parte, quedó detenido por averiguación de antecedentes y avanzar con la investigación por la sustracción del rodado.

Robo en Neuquén y operativo en Cipolletti: recuperan un camión repartidor y un auto

Un alerta sobre un camión repartidor robado en Neuquén, que transitaba las calles de Cipolletti, permitió detener a un hombre con pedido de captura y recuperar otro vehículo robado en la capital neuquina. El procedimiento fue realizado por el personal de la Comisaría 32º de Cipolletti.

El operativo policial se activó minutos antes de las 15.00 cuando ingresó un llamado que informaba sobre el robo de una camioneta de reparto, Iveco Daily del tipo furgón blanca, perteneciente a la empresa Pepsico, distribuidora de snacks y bebidas en la región. Según el alerta, el vehículo estaba transitando las calles del Barrio del Trabajo.

El operativo en el Barrio del Trabajo

El aviso motivó un patrullaje inmediato en diferentes sectores de la ciudad, cuando los efectivos lograron identificar a la camioneta en el interior de un domicilio. Un hombre salió con las manos en alto y se procedió a su detención, mientras que detrás salió el propietario de la vivienda, que permitió el ingreso de los agentes.

Vehículos robados Nqn 3

Durante la inspección dentro del inmueble no sólo hallaron la camioneta repartidora de snacks, si no también un Fiat Palio rojo robado en la ciudad de Neuquén el 20 de octubre pasado. El vehículo al ser verificado en el sistema presentaba un pedido de secuestro activo emitido por la Comisaría 3º de Neuquén capital.

Ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a la base policial. El hombre fue detenido en el lugar y trasladado de inmediato a la unidad policial para su identificación, quien presentaba un pedido de captura vigente por la Fiscalía de Cipolletti.

El hombre presentaba un pedido de captura de la Fiscalía de Cipolletti

Los vehículos fueron precintados bajo supervisión de testigos y permanecen resguardados a la espera de una orden judicial que autorice las requisas correspondientes, según lo dispuesto por la Fiscalía.

El procedimiento fue supervisado por personal del Gabinete de Criminalística, que intervino para registrar la escena y preservar la evidencia. También se notificó al fiscal de turno, Juan Escalada, quien impartió las directivas correspondientes para continuar con la investigación y autorizar las actuaciones judiciales necesarias.