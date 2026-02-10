Murió por intentar esquivar dos carpinchos en la ruta y chocó de frente contra un camión

El trágico accidente ocurrió en horas de la madrugada. Producto del brutal impacto, el auto quedó destrozado.

Según precisaron, el fatal choque ocurrió a la altura del kilómetro 424, en el tramo que conecta las localidades de Gonzales Chaves y Benito Juárez.

Un trágico accidente se registró en la Ruta Nacional N°3 cuando un hombre intentó intentó esquivar dos carpinchos, chocó de frente contra un camión y murió.

Fuentes policiales revelaron que la ambulancia llegó rápidamente al lugar, pero los médicos solo pudieron constataron la muerte de la víctima. El camionero sufrió lesiones, pero está fuera de peligro.

Según precisaron, el fatal choque ocurrió a la altura del kilómetro 424, en el tramo que conecta las localidades de Gonzales Chaves y Benito Juárez. Allí. un hombre que circulaba a abordo de un Volkswagen Voyage por la Ruta 3, intentó esquivar a dos carpinchos que se cruzaron en el camino, chocó de frente contra un camión y murió en el acto.

Las primeras pericias y la información difundida por La Voz del Pueblo, el conductor del auto, aunque intentó esquivarlos, terminó atropellando a dos carpinchos que estaban sobre la ruta. En una maniobra imprevista, terminó perdiendo el control del vehículo, se cruzó de carril y chocó de frente.

El impacto fue brutal y el conductor del Voyage falleció en el acto. Si bien los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, cuando intentaron auxiliarlo ya estaba sin vida.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de salud, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y peritaje. Y de acuerdo a las imágenes que se conocieron, el auto quedó destrozado tras el choque.

Desde la Policía indicaron que el conductor del camión Mercedes-Benz sufrió lesiones leves producto del choque, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud. Se encontraba fuera de peligro y declaró ante la Policía.

Hasta el momento no trascendió la identidad del hombre fallecido, mientras que la investigación quedó a cargo de la Policía local.

Tragedia: murió un arbitro en un vuelco en Ruta 3

Los tres árbitros de fútbol sobrevivientes al accidente de tránsito ocurrido este lunes en la Ruta Nacional Nº 3, en la provincia de Santa Cruz, continúan internados con heridas de diversa consideración y uno de ellos, con un cuadro de extrema gravedad.

En el choque que se produjo cerca de la ciudad de Caleta Olivia falleció Emanuel Leguizamón, un árbitro de La Pampa, integrante de delegación que volvía de Río Gallegos tras dirigir la final patagónica del Torneo Regional Amateur entre Boxing Club, de esa ciudad, y La Amistad, de Cipolletti.

Los cuatro árbitros regresaban desde Santa Cruz este lunes al mediodía en una camioneta conducida por Cristian Rubiano, quien había sido el árbitro principal del encuentro. Por causas que aún están siendo investigadas, Rubiano perdió el control del vehículo y volcó unos 30 kilómetros antes del acceso de la Ruta 3 a Caleta Olivia.

De acuerdo con testimonios de otros automovilistas que, además, brindaron los primeros auxilios a los accidentados, el vehículo salió de la calzada, chocó contra un guardarrail y dio tumbos a lo largo de aproximadamente 200 metros hasta quedar totalmente destruido.

Un testigo que se identificó como Diego Díaz contó que al acercarse para asistir a los heridos constataron que Leguizamón ya no tenía signos vitales, mientras que los otros árbitros estaban conscientes. “Hablamos con ellos hasta que llegaron los bomberos”, explicó.

El cuadro de los árbitros accidentados en Ruta 3

El equipo arbitral que impartió justicia en uno de los partidos del Regional Amateur disputados el 1 de febrero, sufrió un trágico accidente. Uno de los árbitros perdió la vida, luego de que la camioneta en la que viajaban de regreso perdiera el control y sufriera un vuelco, en circunstancias que recién comienzan a investigarse.

El árbitro principal, Cristian Rubiano, viajó junto a sus asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz y al cuarto árbitro Emanuel Leguizamón (fallecido).

Luego de trabajar en el partido que Boxing y La Amistad empataron 2 a 2, en la ida del a final Patagónica, pasaron la noche en Río Gallegos y partieron de la capital de Santa Cruz en la mañana del día siguiente.

Después de recorrer unos 700 kilómetros, en cercanías de Caleta Olivia, ocurrió el trágico accidente en el que Leguizamón perdió la vida y sus compañeros sufrieron heridas graves.

La camioneta en la que viajaban quedó dada vuelta sobre el costado de la ruta, a unos 30 kilómetros de la ciudad santacruceña, en las inmediaciones de lo que se denomina "Cañadón Minerales". Mientras Rubiano, Pereyra y Muñoz fueron trasladados al hospital local de Caleta Olivia, el cuerpo del fallecido quedó en el lugar, donde los peritos realizaban las actuaciones correspondientes.