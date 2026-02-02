Conmoción: en un accidente fatal, murió uno de los árbitros del partido de La Amistad

El hecho ocurrido en el mediodía de este lunes enluta al fútbol argentino. El equipo arbitral que impartió justicia en uno de los partidos del Regional Amateur disputados el domingo, sufrió un trágico accidente . Uno de los árbitros perdió la vida, luego de que la camioneta en la que viajaban de regreso perdiera el control y sufriera un vuelco, en circunstancias que recién comienzan a investigarse.

Luego de trabajar en el partido que Boxing y La Amistad empataron 2 a 2, en la ida del a final Patagónica, pasaron la noche en Río Gallegos y partieron de la capital de Santa Cruz en la mañana del día siguiente.

Después de recorrer unos 700 kilómetros, en cercanías de Caleta Olivia, ocurrió el trágico accidente en el que Leguizamón perdió la vida y sus compañeros sufrieron heridas graves.

árbitros la pampa leguizamón rubiano Con dos pelotas en la mano, Leguizamón ingresando a la cancha en Río Gallegos el último domingo junto a sus compañeros.

La camioneta en la que viajaban quedó dada vuelta sobre el costado de la ruta, a unos 30 kilómetros de la ciudad santacruceña, en las inmediaciones de lo que se denomina "Cañadón Minerales". Mientras Rubiano, Pereyra y Muñoz fueron trasladados al hospital local de Caleta Olivia, el cuerpo del fallecido quedó en el lugar, donde los peritos realizaban las actuaciones correspondientes.

Uno de los árbitros que están internados se encuentran en estado grave y se aguarda por su evolución en las próximas horas. Por su parte, los otros dos están bajo observación constante pero con mejores perspectivas. La información fue confirmada por las autoridades del hospital en un comunicado oficial, donde se dieron detalles del siniestro.

accidente árbitros Foto: La Opinión Austral

El viaje que tenían que completar los jueces era de 1977 kilómetros, que son los que separan a las capitales de La Pampa y Santa Cruz. Este mismo recorrido terrestre habían hecho el viernes, cuando realizaron el viaje de ida.

Por su parte, un viaje similar está emprendiendo la delegación de La Amistad, que tiene que llegar a Cipo en las próximas horas, mientras que el viernes será el turno del plantel de Boxing de Río Gallegos para jugar el partido de vuelta como visitante.

El comunicado

"El Hospital Zonal de Caleta Olivia informa que, en la jornada de hoy, se brindó asistencia médica de emergencia tras un vuelco vehicular ocurrido en la Ruta Nacional N° 3. El siniestro fue protagonizado por una camioneta ocupada por cuatro personas. Por causas que se investigan, el vehículo perdió el control tras una maniobra en la banquina, resultando en un vuelco de gravedad. Lamentablemente, una persona falleció en el lugar del hecho. Tras el arribo de las unidades de auxilio, se constató la presencia de tres sobrevivientes: uno fuera del habitáculo y dos atrapados en el interior. El rescate demandó maniobras complejas y prolongadas por parte del personal de Bomberos de la Provincia de Santa Cruz, con el apoyo coordinado de Protección Civil y los Servicios de Emergencia Sanitaria. Los heridos fueron trasladados de urgencia a este centro asistencial, donde se activaron los protocolos de alta complejidad con la intervención de los servicios de Cirugía, Traumatología y Terapia Intensiva. Paciente 1: Ingresó directamente a quirófano debido a la gravedad de sus lesiones; su pronóstico es reservado. Pacientes 2 y 3: Se encuentran bajo observación y tratamiento, con monitoreo constante de su evolución clínica".