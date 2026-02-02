Brutal accidente: una pareja murió tras ser embestida por una camioneta 4X4

Uno de los vehículos quedó completamente destruido tras ser desplazado fuera de la calzada. Impactantes imágenes.

Un impresionante accidente conmocionó a la ciudad de Córdoba , cuando una camioneta 4x4 embistió a un auto que terminó totalmente destruido al chocar con un poste de luz y dos personas murieron.

El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada en el barrio Industrial Ferreyra, en una transitada esquina del sector. Según revelaron medios locales, un Renault Clío negro fue embestido desde atrás por una Toyota Hilux SW4. El impacto provocó que el conductor pierda el control del vehículo , por lo que se desvió de la calzada y chocó de lleno contra un poste de madera.

En el auto viajaban un hombre de 46 años y una mujer de 41 , quienes resultaron ser las víctimas fatales del accidente. Cuando el personal de emergencias médicas llegó al lugar, constató que la pareja había muerto como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Qué se sabe sobre el brutal accidente

En tanto, la camioneta era conducida por un joven de 28 años, que resultó con traumatismos en la cara. Fue trasladado al hospital San Roque, donde permanece internado y bajo custodia policial, mientras avanza la investigación judicial.

En el lugar trabajaron la Unidad Judicial de Accidentología Vial y personal de criminalística para realizar las mediciones correspondientes. Los investigadores buscan reconstruir la mecánica del choque y determinar la responsabilidad de ambos conductores, ya que el Clio quedó totalmente destruido.

En diálogo con Cadena 3, Germán, amigo de una de las víctimas, describió la violencia del episodio: "Aparentemente los colisionaron de atrás, viniendo a alta velocidad. Es impresionante el impacto".

Respecto a las víctimas fatales sólo se conoció la identidad de la mujer, quien era conductora de un colectivo y se dirigía a su trabajo. El Doce TV reveló que su nombre era Erika Casas, quien fue la primera mujer conductora contratada por la empresa Coniferal, un logro que abrió camino a otras trabajadoras en un ámbito tradicionalmente ocupado por hombres.

"Estarás siempre en nuestros recuerdos como la primera en llegar a nuestra empresa y dejarnos tantas enseñanzas y momentos compartidos", señalaron desde la compañía.

Un hombre murió tras un brutal accidente en una ruta de Córdoba

En la madrugada de este domingo, sobre la ruta nacional 158, se registró un fatal accidente que dejó como saldo la muerte de un hombre de 36 años.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 131, donde una camioneta terminó fuera de la calzada luego de un despiste que no involucró a otros vehículos.

Fuentes oficiales revelaron que la víctima conducía una Renault Oroch y, por razones que son materia de investigación, perdió el dominio del rodado durante la madrugada, en un contexto marcado por las malas condiciones climáticas.

Personal de emergencias se hizo presente en el lugar poco después del accidente y constató el fallecimiento del conductor, quien habría sufrido lesiones de extrema gravedad producto del impacto.

Con este caso, ya son tres las personas que murieron en impactos vehiculares registrados en distintos puntos de la provincia durante la lluviosa madrugada de este domingo.