Tragedia en la ruta: tres muertos en un brutal choque frontal en Entre Ríos

Una camioneta impactó de frente contra un camión de patente brasileña en la Ruta Nacional 18. Hay un herido de gravedad.

Un violento y fatal accidente ocurrió en la provincia de Entre Ríos / Foto

Un choque frontal con consecuencias fatales sacudió la mañana de este viernes en la provincia de Entre Ríos . Tres hombres perdieron la vida de manera instantánea y un cuarto permanece internado en estado crítico tras la colisión entre una camioneta Nissan Frontier y un camión de gran porte cerca del acceso a Las Tunas.

El siniestro ocurrió a las 7:30 a la altura del kilómetro 78 de la Ruta Nacional 18 . Por causas que la justicia intenta establecer, la camioneta —en la que viajaban cuatro personas— impactó violentamente contra un camión Volvo 460 con semirremolque que transportaba carne hacia Santa Fe.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, personal de Criminalística y ambulancias. Los investigadores analizan si el siniestro fue producto de un error humano , una maniobra imprudente o si el estado del asfalto influyó en la colisión frontal, ocurrida en un tramo donde el camión circulaba de este a oeste.

Con este trágico episodio, la cifra de muertes por siniestros viales en Entre Ríos asciende a 25 víctimas en lo que va del 2026. El dato vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en las rutas nacionales y la necesidad de extremar las precauciones ante el intenso tránsito de vehículos de carga internacional.

accidente fatal ruta 18 entre rios (3) Gentileza Diario Uno Entre Ríos

Quiénes eran las víctimas del accidente en Entre Ríos

Las víctimas fatales fueron identificadas como Javier Alejandro Casal, Isaac Natanael Fister (34) e Ismael Sebastián Fonseca. Todos eran residentes de diversas localidades entrerrianas como Colón y San Benito.

En tanto, Diego Damián Girard (33) sobrevivió al choque pero fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín con heridas de extrema gravedad.

accidente fatal ruta 18 entre rios (1) Gentileza Policía Entre Ríos

Por su parte, el conductor del camión, un ciudadano de nacionalidad brasileña de 31 años, resultó ileso tras la maniobra.

El chofer quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras se realizan los peritajes correspondientes para determinar las responsabilidades en la invasión de carril.