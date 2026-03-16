Caso $LIBRA: para la comisión investigadora, la promoción de la criptomoneda fue una "operación planificada"

Este lunes por la tarde, brindaron detalles del caso cripto que involucra al presidente Javier Milei. Recusarán al fiscal Taiano.

La comisión investigadora del caso $LIBRA , investigada por el diputado radical Maximiliano Ferraro, reveló algunos detalles del informe que realizaron sobre las pruebas que relacionan al presidente Javier Milei y su papel en la gestación, lanzamiento y colapso de esta criptomoneda.

Desde el Congreso, Ferraro reveló ante la prensa que "el lanzamiento y la promoción de $LIBRA no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente , fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación".

"El presidente intentó instalar la idea de que todo había sido un error, un episodio aislado y que él no estaba pormenorizado en lo que estaba sucediendo ese 14 de febrero", sostuvo Ferraro.

"Es claro y es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, muy marginales, y el entorno cercano del Presidente", lanzó.

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Las pruebas "confirman la responsabilidad política" de Javier Milei

Según se conoció en las últimas horas, el celular de Mauricio Novelli, el joven de 29 años, licenciado en comercialización, que se presenta como trader financiero, registra varias llamadas y trascendió el contenido de sus mensajes, que contradicen punto por punto las explicaciones públicas que dio el mandatario en entrevistas tiempo atrás.

En conferencia de prensa, Ferraro detalló que "estas pruebas que confirman la responsabilidad política y la participación necesaria y premeditada del presidente de la Nación y es por eso que consideramos que van a tener que responder ante la Justicia y ante este Congreso de la Nación".

Debido a las contundentes pruebas, desde la comisión investigadora acordaron denunciar al fiscal Jorge Taiano, a cargo de la causa "por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales de la Nación". A su vez, se solicitará que se lo apaparte por un "posible encubrimiento de los hechos denunciados".

Por otro lado, se va a requerir que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “den las explicaciones que tienen que dar”, por lo que se presentará un “proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados” respondan sobre el caso.

javier y karina milei

"Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli", expresó Ferraro.

También decidieron los legisladores opositores pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei, según detalló.

"Karina Milei no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token Libra", consignó.

Una nueva etapa de la comisión investigadora del caso$LIBRA

Por otra parte, la comisión resolvió "evaluar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso".

El legislador radical expresó el repudio del cuerpo a “los atentados del Presidente contra la prensa”. "Vamos a exigir que se reúna de manera inmediata la Comisión de Libertad de Expresión convocando a periodistas", anticipó.

A su vez, sostuvo que "mafioso es el Gobierno que amedrenta al periodismo para cumplir con el objetivo de silenciarlo".