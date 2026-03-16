Caso $LIBRA: "Las pruebas hablan por sí solas y demuestran que el Presidente mintió", aseguró Ferraro

El diputado radical Maximiliano Ferraro , quien preside la investigación del caso $LIBRA , habló sobre nuevas pruebas que relacionan al presidente Javier Milei y su papel en la gestación, lanzamiento y colapso de esta criptomoneda. " Las pruebas hablan por sí solas" , destacó el legislador a través de su cuenta de X.

Según se conoció en las últimas horas, el celular de Mauricio Novelli, el joven de 29 años, licenciado en comercialización, que se presenta como trader financiero, registra varias llamadas y trascendió el contenido de sus mensajes, que contradicen punto por punto las explicaciones públicas que dio el mandatario en entrevistas tiempo atrás.

La información que arrojan los peritajes del Ministerio Público Fiscal revelan llamadas con Javier Milei, justo antes y después del tuit presidencial que dio a conocer el token. Un constante ida y vuelta telefónico en el que entran además Karina Milei y Santiago Caputo , cuando la cotización caía en picada. Un memo con un presunto acuerdo por 5 millones de dólares .

La Justicia rara vez accede a un material así en una causa por supuestos delitos en la función pública. En este sentido, en diálogo con Radio Mitre, Ferraro detalló las sospechas de presuntas conexiones entre el jefe de Estado, su entorno y empresarios, que ahora serán eje de una conferencia de prensa que se realizará esta tarde en el Congreso.

TUIT MILEI LIBRA

Ferraro señaló que el presidente y varios funcionarios deberán responder ante la justicia y el Congreso. Sostuvo que persisten preguntas sobre la adjudicación del contrato vinculado al token Libra y afirmó que las pruebas muestran que "el presidente mintió".

Según informaron desde la comisión investigadora, el encuentro se realizará en una sala del Congreso que será confirmada en las próximas horas y tendrá como objetivo brindar detalles sobre las recientes informaciones que tomaron estado público en relación con la causa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2033318056978440494?s=20&partner=&hide_thread=false NADA LOS $LIBRA

El informe final de la Comisión Investigadora y las pruebas hablan por sí solas.



Nos hemos acostumbrado a gobernantes que hacen cualquier cosa, y ya casi nada nos sorprende. Pero no podemos permitir que un hecho de la gravedad del caso $LIBRA pase inadvertido… pic.twitter.com/GvieO6PuPw — maxi ferraro (@maxiferraro) March 15, 2026

El presunto acuerdo millonario por $LIBRA con el presidente Milei

Respecto al presunto acuerdo por cinco millones de dólares a cambio del apoyo del presidente, se enocntró entre las notas almacenadas en el iPhone de Novelli, quien actuaba como nexo entre el Gobierno y el empresario estadounidense Hayden Davis, impulsor del token.

De acuerdo a lo publicado por La Nación, el escrito señala: "Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H", en aparente referencia a Davis.

Luego detalla: "US$1,5 millones en tokens o cash como adelanto. US$1,5 millones en tokens o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis… US$2 millones en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI".

mensaje celular novelli caso libra

El total coincide con la cifra global de transferencias detectadas por especialistas informáticos en las billeteras vinculadas al proyecto, siempre según la documentación incorporada a la causa.

El denominado "memo" detalla tres pagos en tokens o efectivo, que incluirían un adelanto inicial, otro vinculado a un tuit presidencial y un último pago asociado a la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial.

El diputado Ferraro cuestionó a su vez, en su entrevista radial, la actuación del fiscal Jorge Taiano, a cargo del expediente, por la lentitud en la investigación. Indicó que, tras más de un año, "no se citó a declarar a ningún testigo, ni siquiera en calidad testimonial".