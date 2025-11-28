Caso $LIBRA: el juez ordenó liberar los activos de los imputados

El juez tomó la decisión luego de que los defensores argumentaran que la medida cautelar era desproporcionada.

La causa por el presunto fraude de criptomonedas $LIBRA, sumó un nuevo capítulo luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi redujera las restricciones sobre los bienes de los principales imputados, decisión que causó malestar entre los damnificados.

En su resolución, el magistrado dejó sin efecto el bloqueo total de activos y lo reemplazó por un embargo limitado a US$25.400 durante 90 días. La medida fue respaldada por el fiscal federal Eduardo Taiano.

Los principales beneficiarios de la medida de la justicia, son el estadounidense Hayden Davis , el exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales , y los argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli , además de su madre, María Alicia Rafaele , y su hermana, María Pía Novelli .

Hayden Davis2.jpg Hayden Davis, uno de los principales imputados.

El alivio de las medidas no solo alcanzó a los principales imputados, sino que también benefició a dos cambistas informales (conocidos como "cueveros"), vinculados a la “ruta del dinero”: el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y el jubilado argentino Orlando Rodolfo Mellino, quienes quedaron sujetos a un embargo limitado al mismo plazo de 90 días.

El argumento que convenció al juez

La decisión de Martínez de Giorgi vino luego de escuchar los planteos de las defensas de Davis y del dúo Terrones Godoy–Novelli, quienes habían pedido revertir la resolución que mantenía bloqueados todos sus bienes.

El argumento de los letrados, sostenía que la cautelar era desproporcionada, ya que en el expediente solo había reclamos comprobados por US$20.000 y congelar todo el patrimonio de los acusados implicaba un “exceso inadmisible”.

Según las defensas, las investigaciones patrimoniales realizadas en los últimos meses implicaron una intromisión en la intimidad y en datos financieros, fiscales y bancarios protegidos", y que esas derivaron en medidas cautelares que afectaron de forma desproporcionada el derecho constitucional a la propiedad.

Por su parte, el fiscal Taiano ratificó la postura de las defensas y acordó que “teniendo en cuenta el avance de la investigación” y lo desarrollado hasta ahora en el sumario “a los fines de recuperar el provecho del delito”, no tenía “nada que objetar” al pedido. Con lo cual habilitó al juez Martínez de Giorgi a dar lugar al reclamo de los defensores.

juez-marcelo-martinez-de-giorgi El juez Martínez de Georgi dio lugar al pedido de la defensa.

Martínez de Giorgi comunicó su decisión dos días después de que la jueza federal de Nueva York, Jennifer L. Rochon, rechazara imponer a Davis y otros acusados límites a sus billeteras virtuales. Rochon consideró que los querellantes no demostraron riesgo de “daño irreparable” y tomó en cuenta el anuncio de la defensa sobre la creación del fideicomiso “The Libra Trust”, destinado a financiar pymes argentinas.

La decisión indignó a los damnificados

La medida impuesta por el juez, generó malestar entre los querellantes, que afirman que los reclamos acumulan al menos US$5 millones, una cifra superior a la que la Justicia considera probada en el expediente.

“A nosotros nos deben más y Davis admitió que tenía más de 100 millones de dólares que eran de la Argentina, pero en el expediente lo embargan por el equivalente de un Toyota Corolla modelo 2019”, ironizó uno de los abogados damnificados y agregó: “Es ridículo”.

En su resolución, Martínez de Giorgi remarcó que el monto del perjuicio denunciado por los presuntos damnificados de la maniobra objeto de investigación, “ascendería, aproximadamente, a doce mil dólares (USD 12.000)”, generando una contradicción entre los propios números que maneja el magistrado.