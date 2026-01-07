Tragedia en Entre Ríos: cayó al río Gualeguay con un bebé y murió junto a quien intentó rescatarlo

El nene fue salvado, pero dos hombres fallecieron ahogados en la zona conocida como Pozo de la Tarucha.

La tragedia que conmociona a Entre Ríos ocurrió en el río Gualeguay, en la zona conocida como Pozo de las Taruchas.

Un dramático episodio conmocionó a Rosario del Tala, en Entre Ríos , luego de que dos hombres murieran ahogados en el río Gualeguay al intentar rescatar a un bebé que había caído al agua. El hecho ocurrió en el sector conocido como Pozo de la Tarucha, donde las tareas de búsqueda permitieron hallar este martes los cuerpos de las víctimas, mientras que el niño resultó ileso .

De acuerdo con fuentes policiales, una de las víctimas fatales fue Pablo Ramón Zacarías, de 26 años , quien ingresó al río Gualeguay con un bebé en brazos. Sin embargo, al avanzar dentro del cauce se resbaló y perdió estabilidad, lo que puso en grave riesgo tanto su vida como la del menor.

Ricardo Javier Franco , un empleado rural de 41 años fue testigo de la dramática situación y se arrojó al agua sin pensarlo para ayudar a Zacarías y al pequeño, que estaban a punto de ser arrastrados por el río.

Los arrastró el río y tuvieron el peor final

La fiscal de turno, Laila Taleb, ordenó la realización de un operativo de búsqueda, encabezado por personal policial de la Sección Bomberos Zapadores de Rosario del Tala, en conjunto con personal de la Sección Canina, que realizaron distintas tareas de rastrillaje sobre la costa del río. Además, los agentes implementaron ganchos y contaron con una embarcación sobre el río.

En simultáneo, efectivos pertenecientes al Comando de Operaciones Especiales (COE) de la ciudad de Paraná -entre ellos un especialista en búsqueda de personas y tres buzos tácticos-, realizaron tareas de búsqueda sobre la costa oeste del río Gualeguay, en distintos puntos estratégicos del mismo.

Río Gualeguay (1)

A pesar de que el río se mantuvo en creciente, con una altura total de 4,18 metros, la búsqueda realizada este martes concluyó con el peor desenlace. Cerca de las 6.30 de la madrugada, dos hermanos reportaron el avistaje de un cuerpo a unos 630 metros aproximadamente de la zona del hundimiento, y una vez en el lugar, los rescatistas confirmaron que se trataba de Franco.

En horas de la tarde, aproximadamente a las 18.40, un grupo de cuatro amigos que navegaba a bordo de una embarcación por el río Gualeguay divisó otro cuerpo flotando en cercanías a la localidad de Las Guachas. Los hombres dieron aviso de inmediato a la Policía, cuyo personal logró determinar que se trataba del cadáver de Zacarías.

Según reporta el medio El Once, tanto Franco como Zacarías se encontraban trabajando desde hacía algunos meses en una estancia de la zona y, al momento del trágico episodio, realizaban actividades recreativas junto a familiares.

Desde la Jefatura Departamental Tala se remarcó que el sector donde ocurrió el trágico suceso no está habilitado para el ingreso al agua.

Un conmovedor homenaje

A modo de homenaje, el cuerpo de Bomberos de Rosario del Tala le dedicó un conmovedor mensaje a Ricardo Franco, el improvisado rescatista que falleció al intentar auxiliar a su compañero y el bebé que llevaba en brazos.

“Dicen que no hay amor más grande que dar la vida por los demás, y Ricardo Franco, hace casi un año ayudaba a buscar a un joven en el agua; hoy, el río lo vio convertirse en héroe al salvar una vida de un pequeño”, reza el mensaje que los brigadistas compartieron en la red social Facebook.

Y lo despidieron con dolor: “Se fue con los brazos abiertos, los mismos que protegieron ese milagro y que ahora lo reciben en la gloria. Su sacrificio vivirá para siempre en el corazón de quien hoy respira. Con profundo orgullo y dolor, lo despedimos. Con los brazos abiertos al cielo, es el testimonio de una vida entregada al amor y al valor. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de duelo”.