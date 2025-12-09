Chocó y mató a dos jóvenes que iban en moto: quiso sobrepasarlos en la ruta

Las víctimas del fatal accidente tenían 18 y 19 años. La sospecha de los investigadores.

Do s jóvenes de 18 y 19 años muriero n tras ser embestidos por una camioneta cuando circulaban en moto por la ruta provincial 32. Los detalles del fatal accidente.

Alrededor de las 20:30 horas, a la altura del kilómetro 24,5, en el tramo que une las localidades de Seguí y Viale -en Entre Ríos- los jóvenes circulaban a bordo de una moto 110 cc cuando murieron en un trágico accidente.

Según revelaron medios locales, las víctimas fueron embestidas desde atrás por una camioneta que circulaba en el mismo sentido cuando intentó sobrepasarlos.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Entre Ríos y de la Comisaría de Seguí, que mantuvo el tránsito restringido durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos. Es una zona con escasa iluminación, un factor que también será analizado como parte de la investigación.

Tras la intervención de la Justicia, se dispuso que los cuerpos fueran trasladados a la Morgue Judicial de Oro Verde y que el conductor de la camioneta, un hombre de 42 años, oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco, quedara detenido.

Los investigadores trabajan en varias hipótesis y no descartan que haya existido una maniobra de sobrepaso que terminó en el incidente fatal. Hasta el momento, no hay testigos presenciales que permitan reconstruir con precisión cómo ocurrió el accidente.

En paralelo, allegados a Müller De Campos, muy querido en el ambiente motociclista, empezaron una colecta solidaria para afrontar los gastos del traslado de sus restos a la ciudad de Alba Posse, Misiones.

Qué se supo de las víctimas fatales del accidente

Los jóvenes fueron identificados como Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, nacido en Misiones, pero que vivía en la localidad de Crespo, y Sasha Grandoli, de 19, entrerriana.

La despedida a los jóvenes tras conocerse su muerte: "Vuelen alto, mis angelitos hermosos"

En redes sociales, familiares y amigos de los jóvenes los despidieron, expresando su dolor y exigieron que se esclarezca lo ocurrido.

"Mi Sasha no puedo creer esto, pero me quedo con las risas y momentos hermosos que pasé junto a vos. Te voy a extrañar la vida entera, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amaré siempre", le escribió una amiga a la joven.

"No puedo creer que fue tu último te amo. Mi Sasha, mi Nego, mis compañeros de mi corazón. No acepto que no estén más conmigo. Vuelen alto, mis angelitos hermosos", sumó.

Desde la escuela a la que asistía Grandoli también expresaron su pesar tras conocerse la triste noticia: "La Comunidad Educativa de la escuela Nº9 'Félix Frías' NINA-NEP acompaña en este difícil momento a la Sra. Esmilda Guillone ante la pérdida de su nieta. Rogamos pronta resignación y que Dios le otorgue fortaleza".

