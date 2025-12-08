Flores: un auto volcó a alta velocidad y atropelló a una familia; una mujer está grave

El conductor perdió el control, chocó un auto estacionado y volcó. En la maniobra embistió a una familia que caminaba por la vereda.

El accidente se produjo este lunes a la madrugada en Flores

Una familia que caminaba por el barrio porteño de Flores fue embestida este lunes a la madrugada por un auto que impactó, volcó y atropelló a los peatones . El saldo es alarmante: una mujer se encuentra internada en grave estado , mientras su pareja y su hijo también resultaron heridos. El conductor del vehículo fue detenido junto a su acompañante, implicado también en el vuelco.

El choque ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en la intersección de Avenida Mariano Acosta y Zuviría. Según fuentes policiales, un auto que circulaba a alta velocidad impactó contra otro vehículo estacionado, perdió el control y volcó . El impacto alcanzó a una familia que caminaba por la vereda: un hombre, una mujer y un menor de edad.

El conductor del vehículo volcado, un joven de 24 años, y un acompañante de 35 fueron trasladados al Hospital Santojanni y al Hospital Grierson, respectivamente. Los tres peatones —padre, madre e hijo— fueron asistidos por el SAME y trasladados al Hospital Piñero. La mujer quedó en grave estado, con múltiples politraumatismos.

Al lugar llegaron bomberos de la Ciudad (Estación 7 Flores), efectivos de la Comisaría 7A, y varias ambulancias del SAME, además de una unidad de triage. Mientras los servicios de emergencia trabajaban en la asistencia de heridos, la Policía realizaba las primeras pericias para determinar cómo se originó el siniestro.

La gravedad del cuadro de la mujer encendió las alarmas. Los médicos informaron que la menor de edad y el hombre también presentan lesiones, pero la prioridad es el estado de la mujer, internada en terapia. La preocupación trasciende lo médico: vecinos del barrio manifestaron su conmoción y solidaridad con las víctimas.

Las autoridades buscan determinar si el accidente se debió a exceso de velocidad, conducción imprudente o falla del vehículo. La causa quedó bajo el análisis de unidades judiciales competentes. Mientras tanto, el conductor permanece detenido y ambos autos involucrados fueron secuestrados para peritajes.

Borracho chocó un semáforo

El conductor de un auto particular que manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un semáforo en el barrio porteño de Balvanera.

El siniestro ocurrió este lunes feriado por la madrugada en la intersección de la avenida Callao y Tucumán, cuando un auto de la marca Chevrolet impactó contra el semáforo.

El conductor comentó que circulaba por Callao y, a raíz de una mala maniobra, colisionó con el semáforo. Al momento del accidente iba acompañado de su pareja, quien fue asistida por los médicos del SAME que le hicieron un control.

En tanto, se realizó consulta con la Unidad de Flagrancia Este, que dispuso que se haga presente personal de Viales.

A su vez, tras realizarle el control de alcoholemia, se constató que circulaba con 1,63 g/l de alcohol en sangre.